Dos centenares de niños de La Línea -con alguna aportación de sanroqueños y algecireños- han elaborado dibujos destinados a hacer más llevadera el confinamiento en la Residencia Tiempo Libre a la treintena de abuelitos de Alcalá del Valle que allí permanecen ingresados al estar afectados por el Covid-19. La tarea emprendida por una de las peñas más emblemáticas de la Real Balompédica Linense, la Peña Pichigüey, se ha constituido en un auténtico éxito.

La iniciativa puesta en marcha por la entrañable Peña Pichigüey para que los niños de La Línea mostrasen su cariño hacia los abuelos de Alcalá del Valle que permanecen ingresados en la Residencia Tiempo Libre después de haber dado positivo por coronavirus ha superado todas las expectativas. Más de dos centenares de dibujos elaborados por pequeños que van desde los dos hasta los 15 años repiten mensajes como “sois nuestros abuelos” “todo va a salir bien” o “abuelo os queremos”.

La aplastante mayoría de esos trabajos han sido depositados en los Supermercados Ruiz Galán de la ciudad, pero también se han producido aportaciones inesperados en los centros de esta misma firma en San Roque y Algeciras.

Este lunes la Policía Local ejercerá de embajada y hará llegar todos esas consignas hasta El Burgo para que sean colocados en las habitaciones en las que los ancianitos esperan para regresar a casa.

El perfil de Facebook de la peña oficial de la Real Balompédica Linense señala con orgullo: “Los Niños de La Línea de la Concepción han mostrado su cara más inocente y más honrada, una lección a todos”.

"Deseamos que os recuperéis muy pronto y que podáis regresar a casa"

“Vamos a utilizar las palabras de la Tía de Sergio y Adrián (Ana María) que lo ha expresado perfectamente. "Os escribo de parte de toda la familia, deseamos que os recuperéis muy pronto y podáis regresar con vuestros familiares y amigos. Os deseamos todo lo mejor y mucho ánimo de una Familia Linense. Un fuerte abrazo." No lo podíamos haber expresado mejor. #TambienSoisNuestrosAbuelos”, concluye el escrito.

La ciudadanía de La Línea se unió desde primera hora para repudiar la conducta de un reducido grupo de vecinos que trató de abortar la llegada de ese grupo de ancianos, una actitud que tuvo mucha proyección a nivel nacional. Desgraciadamente, como todo lo malo que sucede en esta ciudad.

La pancarta colocada con el lema “también sois nuestros abuelos” se ha convertido en todo un símbolo. El vídeo en el que centenares de vecinos se mostraban orgullosos de ser “linenses y solidarios” parece no tener fin y firmas tan prestigiosas como la Enrique Mesa (Gestor de Proyectos en la Universidad de Córdoba y estudiante de doctorado en sistemas de compliance en la Universidad de Burgos) con la reflexión "No en mi nombre" en Europa Sur han seguido difundiendo que no existe una oposición a la decisión de la Junta a convertir temporalmente la Residencia Tiempo Libre en un centro medicalizado para mayores porque en esta ciudad la aplastante mayororía de sus habitantes son gente de bien.

Los últimos en sumarse han sido los niños, los más inocentes, que hacen llegar su mensaje de ánimo y de cariño a los que perfectamente podían ser sus abuelos y con dibujos y consignas muy emotivos les recuerdan que no están solos… y menos en La Línea.

La Real Balompédica Linense se está convirtiendo en todo un ejemplo de solidaridad desde que estalló la pandemia provocada por el coronavirus. El club abrió una cuenta en el Banco Santander y solicitó a sus seguidores que realizasen aportaciones para poder ayudar a los más damnificados por esta crisis. Y sus tres grupos de animación Colectivo Doce, South Fans y Casuals RBL –muchas veces denostados de manera injusta- donaron 500 kilos de alimentos a la Coordinadora Despierta, dedicada a la lucha contra la droga.