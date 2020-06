Pedro García se marcha de la estructura técnica de la Real Balompédica Linense dando las gracias por la oportunidad de haber dirigido al filial en su primera temporada de la actual etapa y dejando la puerta abierta a un futuro regreso. Pero también con la sensación de que le obligan a dejar su trabajo a medio hacer. “No hay motivos”, dice en referencia a su salida de la entidad de La Línea.

Europa Sur desveló el pasado viernes que la directiva de la Real Balompédica había tomado la decisión de no renovar al entrenador del filial, Pedro García, a pesar de que la Balona B se había proclamado campeona de Tercera Andaluza y había logrado el ascenso a Segunda. Este sábado, el club decidió hacer oficial esta decisión.

El exfutbolista albinegro, que el verano pasado regresó, ya como entrenador, a la que siempre ha considerado su casa, realiza “un balance súper positivo” de los últimos diez meses. “Mi valoración es de diez, porque sacar un equipo senior basado en dos juveniles, uno de ellos después de perder la categoría y el otro de salvarla al final, y sacarle el partido que se le ha sacado, todo la temporada primeros y aprendiendo a pasos agigantados todos los días la lectura no puede ser otra: de diez”.

El preparador tarifeño entiende “por un lado sí y por otro no” las causas esgrimidas por el club para no renovarle. Los dirigentes albinegros sostienen que necesitan un técnico de libre disponibilidad para poder integrarlo en las sesiones de trabajo del primer equipo, la mayor parte de las cuales se desarrolla en horario matinal. “Es verdad que eso es imposible para mí, porque yo trabajo por las mañanas, pero en lo deportivo no puedo entenderlo”.

“Estoy totalmente en desacuerdo, porque no existen argumentos para que yo salga del club después de una temporada estupenda”, recalca.

“Que quede claro que le estoy súper agradecido a la Balona por la oportunidad que me ha dado y a los jugadores, aficionados… no tengo queja ninguna”, puntualiza.

El míster entiende que la casi nula aparición de jugadores del filial en la primera plantilla –salvo alguna aparición muy puntual de Fosela o May- no debe ser considerado en su debe: “Que un chaval de Tercera Andaluza dé el paso a Segunda B es muy complicado, la distancia es muy grande”.

"Entendía que éste no era un proyecto a diez meses, sino a largo plazo"

“Yo entendía y entiendo que éste no es un proyecto a corto plazo, de diez meses”, recalca. “Si a mí me piden que saque un jugador en diez meses y lo hago entonces a lo mejor el que se va soy yo porque me llaman para el filial de un grande. Yo hablando de las categorías que estamos hablando, a corto plazo es muy complicado, por no decir imposible, que un jugador pueda llegar a Segunda B”.

“Otra cosa es que estábamos en el camino, poniendo los pilares, que era muy necesario ascender cada año de categoría, indudablemente… pero en el presente era muy complicado”, insiste.

“Por eso digo que me quedo con la sensación de haber dejado un trabajo a medio hacer, porque lo más difícil que hay en fútbol es poner un proyecto en marcha”, detalla. “Nosotros hicimos un equipo de dos juveniles y no solo compitió en Tercera Andaluza, sino que fuimos campeones”.

“En el primer peldaño me he caído y por eso es muy complicado decir hasta dónde podíamos haber llegado”, reflexiona. “Yo creo que ahora sí que se va a poder disfrutar de ese plantel, porque hay una parte muy importante del trabajo ya avanzado”.

Pedro García aún no ha tenido tiempo de digerir su salida de la Balompédica, pero admite que le hace “muchísima ilusión” seguir en los banquillos. “Más tarde o más temprano saldrá otro proyecto, nadie puede decir que no vaya a volver algún día a la Balona y el fútbol sigue”, finaliza.