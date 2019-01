La Balona sostiene que ya ha pagado a Ventana Discreta

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, asegura que el club “no tiene nada que esconder” en el contencioso que mantiene con la empresa Ventana Discreta, que, como desveló Europa Sur, le reclama por vía judicial parte del dinero que entiende que le corresponde por los servicios prestados durante la campaña de captación de abonados del pasado verano.

Pandalone defiende con vehemencia que la entidad no tiene deuda alguna con la mencionada compañía y desliza que ésta actúa como represalia por no haberle sido prolongado el acuerdo para el resto de la temporada. “No es una cuestión de dinero, porque no es una gran cantidad, es una cuestión de principios”, sentencia.

El presidente albinegro explica que en su día se decantó por Ventana Discreta “precisamente porque era una empresa de La Línea” que ofrecía la posibilidad de gestionar “la comunicación de la Balona”.

“Esa empresa nos pasa un presupuesto por todo el año, pero era una cantidad muy elevada y lo dejamos reducido a la campaña de abonos, la presentación... pero nos pusimos un objetivo, llegar a los dos mil quinientos abonados y aunque nunca llegamos a eso, le pagamos igual”, detalla.

“En septiembre cuando ellos nos pasan un presupuesto para seguir trabajando con nosotros, visto que ni estábamos satisfechos ni la Balona lo podía sostener decidimos cortar la relación y después hicieron cosas sin petición alguna por nuestra parte, por su cuenta, y ahora quiere que se lo paguemos, cuando ni existe ningún contrato y ni siquiera un acuerdo verbal, que yo hubiese respetado, pero es que no existe, de verdad”, insiste el empresario italiano.

“Después me hablan de cosas pendientes, como si fuesen extras, cuando nosotros habíamos llegado a un acuerdo por todo el verano, en todos los conceptos, y se lo habíamos liquidado”, argumenta.

“Puestos a entrar en detalles, Ventana Discreta ha utilizado el logo de la Balona sin permiso, se ha promocionado gracias a la Balona, pero nosotros no le poníamos freno porque entendíamos que estábamos trabajando de la mano y que todo el mundo se beneficiaba y sin embargo ahora nos quiere cobrar el trabajo de los carteles de septiembre, cuando ya no había acuerdo alguno”, recalca el presidente balono.

“En otro apartado nos pide el coste del diseño de una valla cuando esa empresa no hizo ningún diseño, porque yo ya lo tenía, así que nadie se lo encargó y además después pasó la impresión a otra compañía, lo que nos suponía mil euros de recargo... en fin”, lamenta.

“Aunque ella [en referencia a Sandra Anastasio, cabeza visible de Ventana Discreta] aparece como denunciante, tendrá que demostrar que le debemos ese dinero, porque yo tengo las facturas pagadas”, anuncia.

Pandalone corrobora la información aportada por este periódico de que ha puesto el asunto en manos de un conocido abogado de Marbella de su máxima confianza y recalcó que en su opinión la resolución judicial será a favor de la Real Balompédica.