Pandalone y Roldán desvelan este jueves el futuro de la Balompédica

El próximo jueves, 15 de junio, a las 13:00. Esos son son día y la hora en la que los dos máximos accionistas de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone y Andrés Roldán, comparecerán en rueda de prensa para dar a conocer los caminos que tomará la entidad de La Línea a partir de ese momento.

El compás de espera se alarga. Hasta el jueves no se conocerá oficialmente qué sucede con la propiedad de la Real Balompédica. Las tesis son infinitas, pero la realidad es que hasta que este mismo lunes no han mantenido la conversación definitiva no existía una decisión en firme. Lo que han acordado el presidente albinegro y el propietario de Football Impact no ha trascendido de manera oficial.

Muchas fuentes hablan de que Roldán podría pasar a ser el único propietario del club, ejecutando o no la cláusula ventajosa de compra que desveló Europa Sur que existía el el contrato para la adquisición con un pequeño desembolso del 50% del accionariado de Pandalone, que él mismo ha confesado que se encuentra en una delicada situación económica.

Quienes defienden esa tesis adelantan que su hombre fuerte en el apartado deportivo será el Juan Manuel Mata, socio fundador y accionista mayoritario de Grupo JM10Sport. Exfutbolista profesional del Real Oviedo, Burgos, Salamanca, Orihuela, Cartagena y agente Fifa desde 1990. Juan Manuel Mata es padre de Juan Mata, que en la actualidad milita en el Galatasaray de la Superliga de Turquía y que antes lo hizo en el Valencia, Manchester United o Chelsea.

Los esfuerzos de Europa Sur por confirmar esta hipótesis han resultado hasta el momento inútiles, aunque hay entrenadores que aseguran haber recibido una llamada del grupo que encabeza Juan Manuel Mata para conocer si estarían dispuestos a dirigir en la Balona en Segunda Federación.

Otras fuentes, sin embargo, hablan de que Roldán podría mantener como cabeza visible de su proyecto para volver a Primera Federación al propio Pandalone.

Lo que sí es cierto es que, una vez finalizada la competición y con el arranque de la pretemporada a un vez vista, el tiempo comienza a apremiar a una Balompédica que no solo necesita planificar la campaña en el apartado deportivo, sino también llevar a cabo una reestructuración interna para tener una infraestructura más acorde con su nueva categoría.