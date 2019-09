El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, se confiesa “sorprendido” por las declaraciones del secretario técnico del Recreativo de Huelva, Juan Antonio Zamora, que incluyó al equipo de La Línea entre los equipos que “en el apartado económico posiblemente supera” al Decano en la confección de su plantilla. El mandatario albinegro, que deja muy claro que no quiere entrar en polémicas “con ningún club” se pregunta “¿cómo puede invertir más la Balona, con mil abonados, que el Recre, con diez mil?”.

El empresario italiano, en respuesta a las palabras del secretario técnico del Decano a Ser Huelva de las que se hizo Europa Sur recalca: “La diferencia es que yo sé donde estoy y con mil abonados sé que tengo que trabajar mucho".

"Nosotros trabajamos mucho y hablamos muy poco, porque por lo visto hay diez, quince equipos que quieren subir de categoría, que han invertido mucho dinero" abunda.

“Imagino que será que los representantes este verano deben haberle dicho que si hemos hecho ésta o aquella oferta para encarecer el mercado, pero desde luego no podemos competir con esos seis, siete equipos de nuestro grupo que por historia deportiva, por número de ciudadanos, por abonados… por muchas cosas tienen que tener un presupuesto por encima del nuestro, eso está claro”, reflexiona.

"Cuatro jugadores del Recre cobran como media plantilla nuestra"

“No sé con qué intención Zamora mete a la Balona entre los que más han gastado, igual es que le gusta la plantilla que hemos hecho y piensa que hemos gastado más de lo que realmente hemos invertido, pero la realidad es que solo cuatro jugadores del Recre ya cobran lo que media plantilla nuestra y que fueron ellos los que acabaron campeones la temporada pasada, no nosotros”, sostiene el presidente albinegro.

“Yo entiendo que la diferencia es que nosotros hemos trabajado mucho para pagarle a los jugadores lo que realmente valen”, defiende Pandalone.

“Estamos en la misma situación que cuanto el boom inmobiliario, que la gente pagaba por una casa el doble de lo que realmente valía”, relaciona en voz alta. “Ahora ha vuelto a llegar el dinero a la Segunda B y se comete el mismo error de hace unos años, que por jugadores que deben cobrar por poner un ejemplo 30.000 euros se ha pagado 60.000… pero siguen siendo los mismos y si eso sucede es por culpa de los clubes, que hemos elevado el precio”.

“Hay dos formas de trabajar en el fútbol. Una es tener un club con historia, abonados… y tienes que gestionar todo eso y otra es dirigir un club como el nuestro, más humilde, con mil abonados, en el que hay que trabajar para hacer el mejor equipo posible con presupuesto reducido”, explica.

“Y que no se entiendan mal mis palabras, no me estoy lamentando de dónde estoy, sé perfectamente qué es la Balona, que no vamos a tener más de mil abonados y que tengo que trabajar con esto, pero me siento un afortunado por ser presidente de este club”, deja claro.

“Tampoco me gustaría que esto se entendiese como un ataque al Recreativo, porque no lo es”, finaliza. “La pregunta es qué hace un club tan grande en Segunda B. Tendría que estar en Primera”.