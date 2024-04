Juanma Gómez: "Queríamos la victoria y en los últimos minutos lo merecimos"

El entrenador de El Palo Club de Fútbol, Juanma Gómez, entiende que su equipo mereció ganar en su visita a La Línea de este domingo, donde acabó empatando (0-0) con la Real Balompédica, lo que complica mucho la permanencia de los malagueños en la Segunda Federación. "Queríamos la victoria y en los últimos minutos la merecimos", sostuvo el preparador en su comparecencia postpartido ante los medios.

"Cuando recuperábamos perdíamos rápido, deberíamos haber tenido un poquito más el balón en campo contrario y que la Balona sufriera sin balón, pero no lo conseguimos hasta los últimos diez minutos de la primera parte, en los que sí estuvimos bien", detalló.

"Tuvimos un par de ocasiones, el cabezazo de Mike Cevallos y ya los últimos minutos, cuando a nosotros solo no nos valía ganar, nos fuimos arriba con todo, incluso hemos terminado con un central arriba, para intentar meter muchos balones al área y pegamos un disparo en el larguero", analizó el técnico del equipo malagueño.

Gómez considera que, a pesar de su clasificación, la Balona tiene un gran equipo. "En su campo es de los mejores de la categoría, aunque es cierto que les está costando, a lo mejor por la presión de la grada. Nosotros teníamos que hacerle un partido muy muy incómodo, porque si les deja jugar con la calidad que tiene sus jugadores, te pueden hacer mucho daño", apuntó.

El técnico de El Palo añadió que a pesar de no haber conseguido la victoria había felicitado a sus jugadores. "Cuando tú lo das todo en el campo, te entregas, tiene intensidad compromiso, no vas a los brazos en ningún momento ante ninguna situación hay que darle enhorabuena", dijo con orgullo el míster, que agregó que no le queda otra que pasar página y pensar en la próxima jornada. "Quedan tres partidos y puede pasar de todo", afirmó.