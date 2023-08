La Balona llora a Luis Gil, el benefactor que impidió su descenso por morosa en 2009

La Real Balompédica Linense llora al sevillano Luis Gil Moya, quien falleció este lunes. El empresario sevillano entregó 200.000 euros precisamente el 31 de julio de 2009, lo que sumado a la aportación del linense Manuel Gavira sirvió para evitar el descenso de la Real Balompédica a las categorías regionales (ya había descendido a Tercera por deméritos deportivos) por impagos.

No era uno de esos nombres que se suelen exaltar en las conversaciones de café, pero sí que fue un personaje definitivo para evitar una catástrofe institucional de la Real Balompédica, que en 2009 como consecuencia de las denuncias por impagos de numerosos miembros de la plantilla, parecía abocada al descenso por morosa a la Regional Preferente, pues ya había bajado a Tercera tras una catastrófica campaña.

Días después, el entonces presidente, Alfredo Gallardo, compareció ante los aficionados y según reflejaba Europa Sur explicó: “En en varias ocasiones durante el pasado mes de julio la situación generada por la deuda de más de 430.000 euros "parecía resuelta" hasta en dos o tres oportunidades "pero a los tres días fallaba" hasta el punto de que llegó un momento en el que, confesó: "No sabía dónde acudir".

“Gallardo resaltó en una decena de oportunidades la importancia de la mediación del concejal Manuel Aguilera y que cuando todo parecía perdido aparecieron el empresario sevillano Luis Gil Moya (que tiene previsto desembarcar en La Línea para reflotar empresas y que aportó 200.000 euros) y Manuel Gavira (propietario de la inmobiliaria Promaga) que aportaron la cantidad que el club precisaba para liquidar la deuda pendiente con los jugadores que habían presentado denuncia ante la Comisión Mixta (Afe-Liga de Fútbol Profesional). Ambos empresarios percibirán contraprestación en publicidad. En el capítulo de agradecimientos también incluyó a Santiago García, a su directiva y al empleado municipal Francisco Partal”, añadía la información.

Meses después acudió al Francisco Bono de Alcalá de Guadaíra para presenciar un Alcalá-Balona en el que el equipo que entrenaba Eduardo Vílchez cosechó su primera derrota de la temporada, y en una entrevista concedida a este periódico, explicó:

"Aunque parezca una paradoja no me lo pidió nadie. Yo tenía amistad con Mario Galán -gerente de la Balompédica pero por cuestiones que nada tienen que ver con el fútbol y aunque todo el mundo dice que ha habido peticiones o que haya favores de por medio nadie, pero absolutamente nadie se dirigió a mí para pedirme dinero”.

“Lo que sucedió es que cuarenta y ocho horas antes de la fecha límite para realizar los pagos tanto Mario Galán como el presidente, Alfredo Gallardo, me explicaron con detalle cuál era la situación y fui yo el que tomó la decisión de dar el paso adelante aportando 200.000 euros".

"Lo que sí tengo muy claro es que nadie tiene por qué darme las gracias", decía con enorme rotundidad. "Yo voy a La Línea tres días en semana y es verdad que alguna persona me ha abrazado y me ha llegado a emocionar al ver lo que supone la Balona para la ciudad, pero yo no soy importante".

La entidad de La Línea ha hecho público a través de sus redes sociales su pesar por esta péridida