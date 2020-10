El Atlético Baleares que dirige el exentrenador de la Real Balompédica Linense Jordi Roger fue durante el pasado fin de semana el conjunto entre los 102 que militan en la Segunda división B que protagonizó el mejor arranque liguero en la campaña 2020-21. El bloque del expreparador albinegro derrotó 4-0 al Internacional de Madrid, la mayor diferencia de goles obtenida en la primera jornada en la que, bien es cierto, catorce clubes no saltaron al terreno de juego al ser aplazados sus encuentros tras detectarse positivos en alguno de los contendientes en los siete duelos aplazados.

Jordi Roger -que tiene como auxiliar al preparador físico Jesús Estrada, con el que ya coincidió en La Línea- comenzó su caminar en el Atlético Baleares como lo hizo en sus dos campañas al frente de la Balona: con victoria. En este caso en su estadio y con una contundencia enorme (4-0). Y eso que el cuarto gol, obra de Vinicius Tanque –cedido por el Cartagena- se produjo en el minuto 57.

La prensa local habla de “esperanzadora goleada” y “primer festín” para definir lo sucedido en esos noventa minutos. El líder del grupo 5-A de la categoría de bronce visita en la segunda jornada a otro de los cocos de la categoría, el Rayo Majadahonda.

La segunda plaza de esa hipotética clasificación conjunta de la Segunda B la ocupan tres equipos (El Ejido, Villanovense y UD Melilla) que en todos los casos vencieron 3-0 y que también cuentan con caras conocidas no solo para la afición de la Balompedica, sino del resto de la comarca.

Por un lado está el CD El Ejido, que superó al Betis Deportivo. En el conjunto almeriense fue titular el linense Juanje Argüez (sustituido en el minuto 83’) y mientras que el meta guadiareño Jesús Godino presenció el encuentro desde el banquillo.

Otro conjunto de Segunda B que resolvió su encuentro con contundencia fue el Villanovense, que venció 0-3 en su visita a Villarrubia. Fue titular Bonaque (ex de la UD Los Barrios), saltó al campo tras el descanso Wilson Cuero (ex de Balona y Algeciras Club de Fútbol), que además anotó un tanto y no participó en este encuentro José Ángel (otro ex jugador de la Unión).

Junto a los extremeños comparte el liderato del grupo 5B la UD Melilla, que superó 3-0 al Villarobledo en el Álvarez Claro. Con los norteafricanos jugó los 90 minutos el exbalono Sana.

Se da la curiosa circunstancia de que entre los equipos que ocupan la primera plaza de alguno de los diez grupos de la división de bronce tras la primera jornada se encuentran dos ex rivales de la Balompédica en diferentes fases de ascensos: Tudelano y Amorebieta.