La primera plantilla de la Real Balompédica Linense disfrutó este lunes de su jornada semanal de descanso, después de arribar el domingo a La Línea bien avanzada la madrugada del larguísimo desplazamiento hasta Villarrobledo (Albacete), donde el equipo albinegro logró el triunfo (0-2) que al término de la jornada se tradujo en su desembarco en la primera posición del grupo IV de Segunda división B.

Los albinegros se reincorporan este martes al trabajo y ya se ejercitarán todos los días hasta el sábado previo al duelo con el UCAM de Murcia.

De suelo albaceteño no regresó jugador alguno con problemas físicos destacados, así que dando por entendido que Pito Camacho aún no estará en disposición de entrar en la convocatoria, la duda es si podrá llegar al duelo el delantero jerezano Javi Forján (ex de la Unión Deportiva Los Barrios).

Los servicios médicos del club y el cuerpo técnico son optimistas, aunque habrá que esperar cómo se desarrolla la semana.