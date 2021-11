Chironi, el héroe inesperado

El gol materializado el pasado domingo por Gabriel Chironi, que se transformó en el de la victoria de la Real Balompédica Linense sobre el Atlético Sanluqueño en el Municipal de La Línea, ha servido para poner el foco sobre el italo-argentino, que protagoniza la enésima reposición de la historia de un futbolista en apariencia defenestrado en pretemporada que pasa a convertirse en protagonista con el devenir de la competición. El mediocentro ha ido tomando el mando junto al siempre notable José Ramón Masllorens y esta semana varios medios nacionales le incluyen en el once ideal de la décima jornada en la Primera RFEF.

Chironi se constituyó el domingo en uno de los artífices del triunfo de la Balona sobre el Atleti. Suyo fue el robo de balón que originó la jugada del único gol del partido y suyo el disparo que, tras rozar en un jugador visitante, acabó con el balón en la meta del veterano Ismael Falcón.

El tanto ha servido que se reivindique un futbolista que hasta hace bien poco tenía un papel de reparto y que se ha ido constituyendo en protagonista. Aunque fue titular en la derrota en Barcelona -la única como visitante de los albinegros- Chiro, como reza su camiseta, empezó a echarse el equipo a la espalda en el encuentro de la sexta jornada que enfrentó a la Balompédica con el UCAM. El centrocampista relevó a Coulibaly en el descanso, con el marcador 0-0 y el público de uñas con la Balompédica, que venía de encadenar sus dos únicos reveses.

Con Chironi en el césped, el equipo de Romerito encauzó el triunfo(2-0). Es más, el segundo gol, obra de Dorrio, nació de una asistencia suya. Después de eso la Balona acumuló un empate en San Fernando, la victoria sobre el Cornellá, las tablas en Palamós con el Costa Brava como rival y el triunfo de esta última jornada sobre el Sanluqueño. En esos cuatro encuentros el técnico, que ya ha deslizado alguna frase elogiosa hacia él en rueda de prensa, el italo-argentino fue titular.

El pasado domingo el público le reconoció su aportación al ser relevado por Abdoul Bandaogo en el 69'. Chironi, después de recibir un golpe, abandonó el campo por la banda de Preferencia. La afición le aplaudió a rabiar. Un par de minutos más tarde también recibía la muestra de afecto de sus incondicionales cuando llegaba al banquillo para seguir desde el mismo los últimos compases de la contienda. Unas palmas a las que, por cierto, respondió casi como se sintiese vergüenza.

No han sido los únicos reconocimientos. Footters le incluye en el once ideal de la jornada en toda la Primera RFEF, lo mismo que besoccer_es. No sucede así con el diario Marca.

El propio futbolista ya explicó en una entrevista concedida a Europa Sur cuál era la base del cambio que ha experimentado su situación, partiendo de la condición de suplente. “Uno sabe que en este oficio el que decide es el entrenador, uno conoce las reglas del juego y más después de varios años en esto. Cuando se está en esa situación solo queda tirar para adelante porque sabes que en cualquier momento puede llegar la oportunidad de volver a meterse en el ruedo, de volver a jugar y tienes que estar en condiciones de poder hacerlo y de poder hacerlo bien”.