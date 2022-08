El Real Madrid abre la puerta a Latasa, que no se enfrentará a la Balona

La Real Balompédica Linense (y en adelante el resto de los clubes del grupo I de la Primera Federación) no tendrán que enfrentarse a Juanmi Latasa, que pasaba por ser uno de los jugadores más prometedores del Castilla. El Real Madrid tiene decidido que el delantero salga a un equipo de Primera división -con casi total seguridad el Rayo Vallecano- y medios nacionales han garantizado en las últimas horas que aunque el acuerdo no esté cerrado este sábado, Raúl González no alineará al madrileño ante los de La Línea para protegerle de una posible lesión. El conjunto blanco sigue sin poder concretar la incorporación de Íker Bravo (Bayer Levenkusen) con lo que cada vez se antoja más complicado que pueda jugar ante los de Alberto Monteagudo.

“El futuro de Juanmi Latasa está muy cerca de resolverse. El delantero del Castilla saldrá este verano y el Rayo Vallecano es el equipo que más opciones tiene de hacerse con sus servicios. Por lo tanto, si nada cambia, el atacante jugará a partir de esta temporada en Primera y en un conjunto como el madrileño, que se ha interesado por él desde un primer momento. Ahora, ambos conjuntos tienen que llegar a un acuerdo. El Real Madrid es partidario de que los jugadores salgan vendidos con opción de compra o porcentaje de derechos, pero, como pasó con Antonio Blanco y el Cádiz, podrían acceder a una cesión”, explica Diario Madridista.

“El plan del Real Madrid con Latasa no pasaba por una salida. La idea es que el canterano estuviese a caballo entre el primer equipo y el Castilla. Estaba llamado a ser uno de los hombres fuertes del filial dirigido por Raúl mientras aprovechaba cada minuto con el primer equipo. Pero tras ver como ha actuado Ancelotti durante todo el verano [no jugó ni un minuto en la gira por Estados Unidos], el jugador ha preferido salir para seguir creciendo. El club lo entiende y le ha puesto todas las facilidades, aunque no se quiere desprender definitivamente de él”, añade dicha información.

Esta misma semana se ha conocido que uno de los jugadores del filial blanco, Álvaro Rodríguez, ha decidido jugar con la selección de Uraguay, a pesar de que lo había hecho en categorías inferiores con España.

Nacido en España, pero de padre uruguayo, el exfutbolista Daniel Coquito Rodríguez , llegó al Real Madrid en 2020 procedente del Girona. Álvaro Rodríguez es un delantero centro zurdo de 1,93 de altura y jugó con la selección española los Juegos del Mediterráneo con España. Sin embargo, Relevo asegura que finalmente se ha decidido por Uruguay que ya le convocó para el Torneo de L'Alcudia de 2021, pero estaba lesionado.