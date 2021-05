Antonio Calderón no seguirá en la Real Balompédica. El técnico que llevó al equipo de La Línea a la Primera RFEF no podrá disfrutar de ella, al menos en el banquillo albinegro. Ha sido el propio preparador el que ha dado el primer paso y el que ha dado a conocer lo que tiene mucho de decisión personal a través de su cuenta de Twitter. Lo ha hecho poco después de entrevistarse con el presidente, Raffaele Pandalone, una charla en la que, como explicó este medio, se decidía su renovación. El gaditano se va no sin dejar abierta la puerta a un regreso a la entidad más adelante.

“Después de dos años al frente de la Real Balompédica Linense siento que es el momento de agradecer al club esta hermosa oportunidad. Seguramente será un hasta luego porque nuestros caminos volverán a cruzarse algún día”, señala el ya expreparador del conjunto linense.

“Quiero agradecer al presidente su confianza, a toda la plantilla y trabajadores del club y, sobre todo, a una grandísima afición por su apoyo incondicional en todo momento. Muchas gracias a todos”, agrega.

Poco después el club ha hecho público un comunicado en el que anuncia que ha llegado a un “acuerdo mutuo” con el míster para “su no vinculación conjunta en el proyecto deportivo en la temporada de estreno de la Primera RFEF!”.

“Le damos unas rotundas gracias por los servicios prestados y su comportamiento y compromiso ejemplar este año y medio, y sobre todo por el muy trabajado ascenso conseguido”, añade la entidad.

“Le deseamos los mayores éxitos posibles tanto personales como deportivos, esperando que esto sea un hasta luego y nuestros caminos se vuelvan a cruzar en el futuro”, concluye el escrito.

Antonio Calderón se incorporó a la Real Balompédica en diciembre de 2019 como relevo de Jordi Roger. Ha dirigido a la Balona en 35 partidos de Liga y uno de Copa, con un balance de 15 triunfos (42,8%), 12 empates (34%) y ocho derrotas (22,8%).

En curso pasado, interrumpido como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid 19 (coronavirus) clasificó a los balonos para la Copa del Rey y en el que acaba de finalizar logró el ascenso a la Primera RFEF.