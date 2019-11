El exentrenador de la Real Balompédica Linense Juan Mari Sánchez anunció ayer viernes que ha tomado la decisión de presentar la dimisión después de algo más de un mes como primer entrenador del Boca Juniors, octavo clasificado de la National League de Gibraltar una vez ha disputado siete partidos.

Juan Mari Sánchez, que se incorporó de manera oficial al cargo el pasado 22 de octubre, pero que había venido desempeñando funciones de entrenador desde días antes, ha dirigido cuatro veces al conjunto gibraltareño. El balance de sus encuentros es de un triunfo, dos empates y una derrota, la que cosechó el pasado lunes a manos del Magpies por un gol a dos.

“Tras tenerlo meditado durante días, ha presentado mi dimisión como entrenador en el FC Boca Gibraltar, después de promesas incumplidas y múltiples razones por las que como entrenador y gestor de una plantilla no podía seguir”, explica el preparador en sus redes sociales.

“Tras 19 temporadas es la primera vez que no termino una temporada y quiero agradecer a la plantilla y mi cuerpo técnico su trabajo en este mes y medio, en el que solo perdimos un partido e injustamente”, agrega.

“Lo siento pero no podía haber marcha atrás”, finaliza el técnico, que declina hacer más reflexiones al respecto. “Tras los últimos acontecimientos mi nombre no podía dejar que se manchara tras una trayectoria, humilde pero de la que estoy muy orgulloso, tanto en el apartado deportivo como en el personal. Espero no equivocarme en el futuro tanto como entrenador, segundo o analista”.