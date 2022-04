Barça B: viene un equipazo

La Real Balompédica recibe este domingo (12:00, en directo por Footters) en el Municipal al Barcelona B, con el que está igualado a 39 puntos en la duodécima plaza del grupo II de la Primera RFEF. El filial catalán se ha visto convulsionado durante buena parte de la competición por las necesidades del primer equipo, lo que explica que no tenga a su alcance los ambiciosos objetivos iniciales. Pero no hay que olvidar que llega a La Línea después de enlazar dos triunfos, con media docena de jugadores que ya han paladeado la élite y con otros tantos internacionales, no siempre en categorías inferiores, en sus filas.

La clasificación del Barca B no debe distraer a la afición linense de la envergadura del rival que el equipo de Alberto Monteagudo tendrá enfrente este domingo, en partido que ha sido declarado día del club por la directiva que encabeza Raffaele Pandalone.

La realidad es que el filial blaugrana ha pagado cara la zozobra que protagonizó el primer equipo en el tramo inicial de la competición. No hay que olvidar que Gavi y Nico, que ya han alcanzado el status de futbolistas de Primera de plena derecho, llegaron a participar, es cierto que de forma muy testimonial y en los albores de la competición, esta misma temporada en la Primera RFEF.

Ellos dos, como es obvio, no estarán, pero si lo harán, salvo que surja un inesperado problema de última hora, Ilias Akhomach, Ferran Jutglà, el marroquí Abdessamad Ezzalzouli Abde, Alejandro Balde, que pasada semana volvió después de siete semanas en el dique seco por una lesión, y Arnau Comas que ya saben lo que es jugar en Primera (o en Copa) e incluso ir convocados en Champions con el primer equipo. Y so no está otro que también lo ha hecho como Álvaro Sanz es porque se encuentra sancionado por acumulación de amonestaciones.

A esta relación de ilustres (de algunos como Abde o Jutglà ya se han podido leer auténticas odas en los medios catalanes) se unen las de los jugadores internacionales con los que el técnico Sergi Barjuán no pudo contar la pasada semana en el triunfo sobre el Betis B (1-2) pero que vuelven a estar a su disposición: Arnau Tenas (España), Lazar Carevic (Montenegro), el ya mencionado EZ Abde (Marruecos), Kays Ruiz (Francia Sub20) e Ilias Akhomach (España Sub19).

La portería del conjunto catalán proporciona esta semana una circunstancia curiosa. Lo más probable es que vuelva al marco Arnau Tenas, que estaba convocado con la selección española sub-21, pero que fue llamado a filas por Luis Enrique ante la lesión de Robert Sánchez. A su vez la marcha con el combinado nacional de Arnau Tenas propició que el vasco Ander Astralaga, del juvenil A, debutase con el B en la Ciudad Deportiva bética y además con una notable actuación.

El Barcelona B, que cuenta con varios jugadores aún en edad juvenil en sus filas, hizo dos contrataciones en el mercado de invierno: el extremo almeriense Fabio Blanco, que llegó del Eintracht Frankfurt juvenil, y el lateral senegalés Alpha Richard Diounkou, que había comenzado la temporada en el San Fernando de esta misma Primera RFEF.

El segundo equipo azulgrana, que en casa no ganó su primer partido en 2022 hasta hace dos semanas frente al Cornellá, presenta unos muy buenos números como visitante, ya que ha puntuado en la mitad de sus desplazamientos: cinco victorias, dos empates y siete derrotas. Un dato que no debe pasar desapercibido, de sus siete reveses en cinco no fue capaz de marcar ni un gol. Vaya, que buena parte de las opciones de la Balona pasan por dejar el marco a cero.

Sergi Barjuán, quien por cierto también ejerció de entrenador interino del FC Barcelona desde la marcha de Ronald Koeman hasta la llegada de Xavi Hernández, no ofrecerá sus impresiones previas al encuentro con la Balompédica hasta este mismo sábado, a través de los medios oficiales del club. Eso sí ya se puede adelantar que además del sancionado Álvaro Sanz son bajas, en sus casos por lesión, Jandro Orellana, Igor Gomes y Arnau Solà.