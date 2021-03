El Atlético Baleares ha destituido este lunes a Jordi Roger, que fuera entrenador de la Real Balompédica Linense desde el verano de 2018 hasta mediados de diciembre de 2019. El conjunto insular, que este domingo domingo perdió ante el octavo clasificado, Las Rozas (3-2), ocupa la sexta posición, a seis puntos del tercero, el Internacional de Madrid, con lo que a pesar de tenerle ganado el golaveraje particular, está virtualmente fuera del grupo de tres equipos que se garantizarán el ascenso a la Liga Pro (y el derecho a pelear por una plaza en Segunda) al final de la primera fase. Entre los candidatos a relevarle suena el nombre del exalgecirista Alberto Monteagudo.

La decisión del propietario del conjunto blanquiazul, Ingo Volckmann de relevar a Jordi Roger, llega después de que el equipo que hasta este lunes dirigía el expreparador balono y en el que ha llevado a cabo un desembolso para pelear por el ascenso a la división de plata haya sumado dos empates y dos derrotas en las cuatro últimas jornadas y de que aparezca como el segundo peor viajero de su grupo, con un triunfo, tres empates y cuatro derrotas como visitante.

Roger ha hecho público un comunicado para despedirse de la afición, que dice:

“Primero de todo, debo reconocer que es un día muy triste para mí. Se acaba un proyecto al que vine con una gran ilusión. Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo por el ATB, asumiendo que no hemos logrado los resultados deseados y que en el fútbol, siempre se depende de ellos. Desde el primer día he trabajado duro pero, lamentablemente, no ha podido ser.

Agradecer a la afición su ayuda en todo momento. Nada más aterrizar, los aficionados me hicieron sentir qué es el ATB. Por eso, soy y seré siempre un balearico más. He disfrutado de muchas tardes de fútbol base en Son Malferit. Por eso, quiero empezar mi agradecimiento hacia todos los responsables de mantenimiento de club, a los entrenadores del fútbol base, al cuerpo médico y personal vinculado en el primer equipo, especialmente a Manolo, el delegado que me cuidó desde el primer día. También muchas gracias a la plantilla, por su gran trabajo profesional. Pero sobre todo quiero agradecer esta gran oportunidad a Ingo y a Patrick, por su confianza desde el primer día que contactaron conmigo y hasta el día de hoy. Creo que es un proyecto buenísimo, con mucho futuro y que gracias a ellos dos, que lo están dando todo por el club, se logrará el sueño del ascenso. Força Atlètic”.

La directiva maneja varios nombres. La prensa local habla de Munitis, Eloy Jiménez y del exalgecirista Alberto Monteagudo como las que tienen más peso.