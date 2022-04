El 'Club de los Cinco' alza la voz contra Luis Rubiales

La Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional, de la que forma parte la Real Balompédica Linense, alza la voz. El denominado Club de Los Cinco sale a la palestra para recordar el trato intimidatorio del que fue objeto el colectivo.. Y lo hace en medio de la polémica desatada al desvelar El Confidencial las conversaciones que mantenían el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el empresario y jugador del FC Barcelona Gerard Piqué. Las amenaza con la expulsión de la competición de que fue objeto este grupo de equipos de Primera RFEF y la división de los ingresos provoca una oleada de críticas a la que ponen voz los presidentes del Linares Deportivo, Jesús Medina, y de la UD San Sebastián de los Reyes, Javier Gómez.

Cinco clubes (Balona, Linares, Sanse, Rayo Majadahonda y Dux Internacional de Madrid) fundaron en marzo la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional. A ellos se unió más tarde el Real Unión de Irún, aunque aún no está reflejado en sus estatutos. Las presiones a las que estaban siendo sometidos para que disolviesen un colectivo que solo trata de mejorar su situación económica pasaba desapercibida a los grandes medios, hasta que esa circunstancia se ha convertido en un indicio más de la política totalitaria del presidente de la Española, Luis Rubiales, que ha quedado de manifiesto con todas sus actuaciones relacionadas con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

El presidente del Linares, Jesús Medina, criticó a Rubiales en Radio Marca. “Nuestra categoría es mejorable en cuanto a transparencia y en poder hablar sin amenazas. En una reunión de clubes de Primera RFEF salía información y nos amenzaron con requisarnos los móviles en la próxima. Son cosas y amenazas que suenan al Siglo XIX”, desveló.

“El presidente de mi autonómica no me habla desde que en el mes de agosto levanté la voz para decir que estamos económicamente peor que en Segunda B. Ahora vamos a perder entre 300.000 y 500.000 euros cuando antes perdíamos 30.000. En la Federación hay mucha gente con mentalidad antigua, muchos dinosaurios y gente mayor”, valoró.

"Él dice que un club de Tercera división cobraba antes 5.000 euros y que desde que está el recibe 40.000 o 50.000. Pero no es gracias a él, es por un Real Decreto de la venta centralizada de los derechos”, recordó.

“En Segunda B los seguros sociales de los deportistas estaban bonificados, ahora los viajes son mucho más largos, las licencias más caras, los arbitrajes se han multiplicado por tres, de 1.300 a 3.000 euros cuando se supone que estamos en la misma categoría... Los árbitros están muy contentos porque se les ha subido el sueldo, pero esa subida la estamos pagando los clubes", aseguró.

El propio Medina, en Cuatro, afirmó: "Los ingresos de la Supercopa no van al fútbol modesto. La Federación tiene un presupuesto de 400 millones y, de ellos, dedican una cantidad para el fútbol modesto, pero es independiente de la Supercopa. El dinero de la Supercopa va a la Federación y con ese dinero hacen lo que estiman conveniente”.

La visión del Sanse

Por su parte el presidente del Sanse, Javier Gómez, dijo en El Programa de Ana Rosa, en Antena 3: “Lo que pretendemos es ayudar a la profesionalización, ayudar a gestionar estos gastos y estos posibles ingresos para que la competición sea viable, para que los clubes no sean deficitarios, que en nuestra categoría lo son, lo que no sucede en Primera y Segunda, donde son regulados por la Liga y tienen un control económico que nosotros no tenemos”.

Preguntado por la polémica generada por las filtraciones de las conversaciones entre Luis Rubiales y Gerard Piqué, responde: “La gente (en referencia a los presidentes de los clubes) se ha quedado un poco asustada con todo lo que se está comentando y hay equipos que necesitan explicaciones, pero la Federación suele ser bastante parca en palabras, más de imponer que de charlar y de cooperar”.

“Hay que recordar que hace unos meses, cuando formamos la asociación nos llamaron a capítulo en la Federación y nos dieron cuarenta y ocho horas para que la disolviésemos, nos llamaron mercenarios, nos calificaron de peones... ésa es la situación que tenemos en el fútbol modesto”, agregó.