La opinión de Antonio Ruiz Cervilla tiene que ser valorada en su justa medida. Como jugador alzó Copas de Europa (la actual Champions) con el Real Madrid. Y en 1988 fue entrenador de la Real Balompédica. El pasado domingo acompañó al Castilla a su partido en el Municipal. Tras consumarse la victoria del equipo de La Línea fue rotundo en su valoración: “Esta Balona tiene muy buena pinta”.

Antonio Ruiz formó parte del que aún hoy muchos consideran el mejor Real Madrid de la historia. El que levantaba títulos continentales casi cada año. El murciano fue cuatro veces campeón de Europa con el conjunto merengue, además de alzar otras cuatro ligas, una Copa y otra Intercontinental. Con solo 19 años, Ruiz debutó de manera oficial con el Real Madrid.

Tras abandonar la casa blanca vistió las camisolas de Deportivo de La Coruña, el Málaga y el Murcia, que vivían mejores momentos. Como entrenador, además de al filial del Madrid dirigió a Las Palmas, Elche, Oviedo, Logroñés... y a la Real Balompédica.

A La Línea llegó en enero de 1988 como relevo del mítico Carmelo Cedrún. Formaban parte de aquella plantilla cuajada de nombres ilustres: Domingo Moreno, Osma, Berenguer, Salvador, García, Aparicio, Juan Arias, Manel, Mesa, Torremocha, Márquez, Umbría, Garay, Arregui, Braojos, Panadero, Agustín Cabrera, Moreno...

El pasado domingo regresó al Municipal como embajador del Real Madrid para acompañar a su filial. Fue ovacionado cuando se dirigía a la grada de Tribuna. En su balance solo encontró elogios para el club y para el equipo.

“Volver fue muy emocionante, muy agradable”, subrayó el expreparador albinegro. “No me refiero solo al trato que me dio el público, al que le estoy muy agradecido, sino que desde que llegué al vestuario solo hubo atenciones por parte de todos. Hasta el propio presidente me brindó un cariñoso saludo”.

“Volví a ver a personas con las que tuve mucha amistad y que me recordaban con mucho afecto... estuve encantado”, incidió. “Recordé mucho cómo fue mi paso por La Línea, donde pasé muy buenos momentos deportivos y personales”.

“De aquella Balona que entrené guardo un recuerdo muy agradable”, incidió. “Todos los jugadores se portaron muy bien conmigo, me respetaron del primero al último y con el paso del tiempo me ha quedado claro que fui un amigo para ellos”.

Con respecto al conjunto de Romerito dijo: “Se ve que es un equipo seguro, firme y tuvo una cosa muy importante, que encajó un gol muy pronto y en la primera jornada y sin embargo se rehízo enseguida, se fue arriba, a morder, a llegar hasta que le dio la vuelta al marcador, que en mi opinión fue merecido”.

El míster no quiso hacer pronósticos sobre el futuro que le espera a la Balona en esta Primera RFEF (“es pronto”) pero dejó un mensaje muy optimista: “Tiene muy buena pinta”.

Antonio Ruiz se mostró crítico con la excesiva importancia que se concede en el fútbol actual a la posesión y al control de juego. “Todo eso... control del juego es dominar las dos porterías y meter dos o tres goles y que el contrario no haga ninguno”, sentenció.