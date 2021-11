... Y al final de todo, un partidazo

Una pena. Uno de los partidos estrella de la temporada para la Real Balompédica y entre que se juega en sábado y que la semana ha sido generosa en noticias extradeportivas, el duelo con el recién descendido Albacete como que ha pasado a segundo plano. Pero nada más lejos de la realidad. La Balona defiende esta sábado (16:00, en directo por Footters) su más que contrastado poderío en casa y lo hará con las bajas de Chironi e Iván Martín. Coulibaly apunta a titular.

Primero fue el cambio de horario, que tuvo al club y a su entorno con el corazón en un puño hasta que bien entrado el lunes la Española dio su brazo a torcer y aceptó que se jugaría a las 16:00 el duelo fijado para las 21:00. Después, la [innecesaria] polémica sobre la obra del estadio. Más tarde la inspección de Trabajo. Y este mismo viernes vuelta a empezar con la reconstrucción del Municipal.

Vaya que entre una cosa y otra parece que el Balona-Albacete sea casi una casualidad al final de la semana, cuando se trata de un partido preñado de atractivos. Los de La Línea, que comienzan la jornada empatados en la quinta plaza, reciben a un tercer clasificado que viene de ganar, aunque con dudas sobre su juego, cinco de sus siete últimos compromisos.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Coulibaly, Masllorens; Leandro Martínez, Antoñito, Dorrio y Gerard Oliva. Albacete Balompié: Rosic, Johannesson, Gálvez, Djetei, Julio Alonso, Rubén Martínez, Maestre, Fran Álvarez, Nando, Manu Fuster y Jeisson. Árbitro: Jorge Díaz Escudero, de Yecla (Murcia). Ha dirigido tres partidos al conjunto de La Línea, siempre fuera de casa, con un balance de dos derrotas y un empate. Al Alba le dirigió un triunfo sobre el Rácing de Santander. Hora: 16:00 (Duodécima jornada en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: El Albacete Balompié, que llegó a visitar a la Balona en pretemporada como equipo de Primera, ha ejercido diez veces en liga de visitante ante el conjunto de La Línea, con un balance de cinco triunfos locales, tres empates y dos victorias visitantes, una de ella en la última visita del Alba, en 2014 (0-2).

El vestuario balono ha tratado de mantenerse al margen de tanto trajín, lo que no siempre es posible. Centrado solo en volver a ganar después de la cruel derrota del pasado domingo a manos del Atlético Baleares, cuando ya el partido agonizaba. De ese duelo salió lesionado Gabriel Chironi, al que una microrrotura en los isquios le impedirá jugar éste y al menos un par de partidos más. Una lesión inoportuna a más no poder, porque el italo-argentino estaba en su momento más dulce. Él e Iván Martín, al que no espera hasta después del parón navideño, son las únicas bajas.

En cuanto a la alineación siempre queda la duda de qué dos centrales elegirá el entrenador, que se muestra muy satisfecho con el rendimiento de Borja López, Fran Morante y Jesús Muñoz. En lo que se refiere al sustituto de Chironi, todo indica que el parisino Aly Couibaly -todavía el pichichi de este equipo- ocupará esa plaza, ya que sin que Bandaogo logre reivindicarse, se antoja su sustituto natural.

El técnico de los de casa, Antonio Ruiz Romerito, presume un partido de pocos goles y se refiere en estos términos a su rival: “Es un equipo bien trabajado, con buenos futbolistas a nivel individual, en casa juega de una manera y fuera de otra. Tiene muchas fortalezas, si te roba en zona de iniciación hace bastante daño. Es verdad que le cuesta hacer gol, pero a nosotros también”.

“El Albacete tienen una plantilla muy sólida, es, como el Baleares, un equipo con muchos recursos, bien entrenados y que nos va a poner las cosas difíciles”, añadió.

Romerito no quiso quejarse de la ausencia de Chironi. “No queda otra que apañárselas como podamos. El que elijamos intentará hacerlo lo mejor posible o incluso mejor. Antes fue Coulibaly el que estuvo jugando y se lesionó. Chironi ha estado bien… hay que alternar y cuando ha salido uno u otro lo han hecho bien”, dijo.

El técnico deslizó que el objetivo hasta el final de la primera vuelta es “acabar con 28 puntos. Sería una cifra importante pero todos los equipos te lo van a disputar de aquí al final y será difícil”.