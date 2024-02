El Estepona-Balona se cuece a fuego lento

La victoria cosechada el pasado domingo en Águilas -gracias a un gol de JOrge Morcillo en el 94' y desde campo propio- ha devuelto la ilusión a la afición de La Línea, que está deseando creer en las opciones de la Real Balompédica Linense de disputar el play-off de ascenso para retornar a la Primera RFEF. Los hinchas tienen puesta su mirada en el partido trampa del próximo domingo día 11 (17:00) ante el CD Manchego, pero ya comienza a movilizarse de cara al siguiente desplazamiento, el que llevará al conjunto albinegro hasta el Muñoz Pérez de Estepona la siguiente jornada, el domingo día 18 (12:00).

La Balona afrontará la vigésimo segunda jornada en el grupo IV de la Segunda Federación otra vez (y van...) con opciones de asaltar las cinco plazas que dan derecho a jugar la fase de ascenso, de la que a pesar de la sensación de vacío que después de los resultados adversos sienten sus incondicionales, solo le separan dos puntos.

Para alcanzar esa zona de privilegio es imprescindible que los albinegros derroten a un CD Manchego que es verdad que está inmerso en una mala racha, pero del que ya advirtió el martes el atacante albinegro Fran Carbià sobre el peligro de considerar el choque como asequible.

Además, el conjunto de Baldomero Hermoso Mere está en manos de los resultados del propio Águilas (que visita al Rácing Cartagena) y del Marbella (que acude a Orihuela) y a los que podría dar alcance en puntuación, siempre que uno y otro resultasen derrotados. En el caso del primero los linenses le aventajan en el coeficiente particular. En el de los segundos, de momento se fía al golaveraje general y en ése los costasoleños tienen una renta de +5.

Además el Betis Deportivo (con un punto más que los de La Línea) disputa en la mañana del domingo el 'derbi chico' con el líder Sevilla Atlético.

Con todo el rival que se antoja ahora mismo más directo es el CD Estepona, cuyo resultado además se conocerá el sábado, ya que el equipo malagueño visita al Cádiz Mirandilla en el único duelo adelantado de la jornada (16:00).

De acuerdo al resultado de ese partido y al del encuentro que se dirige en el Ciudad de La Línea, los equipos llegarán de una forma u otra a su partido del día 18. A no ser que el Estepona gane y la Balona no lo haga (en este caso no le valdría ni el empate) en el césped del Muñoz Pérez es más que probable que esté en juego la quinta plaza.

Conocedora de la trascendencia de ese duelo y de la dificultad para acompañar a su equipo esta temporada -unas veces por la distancia y otras porque los filiales de Cádiz y Betis negaron el acceso a la hinchada visitante- la afición de la Balona ya ha comenzado a movilizarse para ese encuentro. Por lo pronto ya han sido adquiridas 80 de las 200 entradas (al precio de 15 euros) que el Estepona ha entregado a la Balona. Y aún queda semana y media para que el árbitro haga sonar el pitido inicial.

El entrañable Gregorio Álvarez Molina Gory tiene en marcha una excursión en la que por 22 euros se adquiere una entrada y el viaje de ida y vuelta. Los interesados pueden contactar con él en el número 699 60 61 58.