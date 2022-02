El Baleares 'rescata' a Jesús Álvarez para tratar de salvar a su técnico

El Atlético Baleares llega este domingo (12:00, en directo por Footters) al Municipal de La Línea en una situación cuando menos curiosa: el equipo balearico está afincado en plaza de play-off, pero una racha de once puntos de 30 posibles propicia que su técnico, Xavi Calm, no es que se juegue el puesto ante la Balompédica, sino que algunos medios incluso deslizan ya los nombres de posibles sustitutos.

Es el peaje de formar una plantilla a golpe de talonario. El Baleares perdió el miércoles su partido aplazado con el Atlético Sanluqueño, un resultado que le colocó al comienzo de la jornada a seis puntos del líder del grupo II de la Primera RFEF, que además tenía un partido menos. Una situación que abocó a su técnico a la cuerda floja, lo que condiciona su partido en La Línea, al que, como es lógico, los visitantes llegan con el lastre no solo del encuentro en El Palmar, sino del trasiego de dos viajes a la Península en apenas cuatro días.

Los blanquiazules, que no hay que olvidar que eliminaron a dos equipos de Primera (Getafe y Celta) antes de ser apeados por el Valencia de la Copa del Rey, suman cuatro derrotas en los últimos cinco desplazamientos y afrontan el duelo con la Real Balompédica con las bajas de Dioni -que lleva marcado él solito diez goles- y Damián Petcoff por lesión, además de la de Luca Ferrone por sanción.

Por el contrario el técnico, seguramente condicionado por su situación, ha incluido a última hora en la lista de viajeros a Jesús Álvaro -que jugará con una máscara protectora ya que sufrió una herida en la cabeza frente al San Fernando- y al extremo jerezano Hugo Rodríguez.

En el once, una de las novedades es la posible presencia del ex balono Alfonso. Otro ex albinegro, el preparador físico Jesús Estrada, forma parte de la expedición, mientras que no lo hace el ex preparador de los linenses Jordi Roger, que en su calidad de secretario técnico de la entidad insular tiene que presenciar otros encuentros.

Calm afirmó en su comparecencia previa al encuentro que no piensa en su posible destitución "porque eso sería una falta de respeto al equipo" sino en "cómo ganar los tres puntos" en el Municipal.

“La Balona ha cambiado de entrenador, podemos ver los partidos de otros equipos de este míster, será un conjunto que seguro competirá mucho, en un campo donde habrá que adaptarse al viento pero iremos a por los tres puntos porque son tres puntos claves”, dijo en referencia a los locales.