Acejo: "Creo que los cuatro implicados vamos a estar en la pelea hasta el final"

Alejandro Acejo, el técnico del Sevilla Atlético, se alegró por el punto sumado ante la Balona en La Línea y decidió "pasar página" por el tanto encajado en el último segundo. "Fue un partido de tú a tú, disputado, bonito y creo que el punto es positivo", destacó.

El sevillista vio "un partido propio de la categoría, dos rivales que están jugándose el mantenerse, de tú a tú, con momentos para las dos partes", comenzó Acejo su comparecencia ante los medios. "Estuvo muy disputado, no hay mucho más que decir. Me voy contento porque al final te llevas un punto que es importante aunque haya sido agridulce", afirmó.

Acejo cree que el filial estuvo "bastante bien" en un escenario complicado. "Al final tuvimos el duro golpe del gol por como fue y cuando, pero hay que pasar página rápido. Yo es lo que transmito a los jugadores. Venimos a una situación complicada y claro que estoy fastidiado, pero hay que sobreponerse pronto porque tememos cuatro batallas por delante y como me empiece a lamentar estoy perdiendo tiempo. Mi forma de pensar es que hemos sacado un punto positivo y hemos ganado el golaveraje. Como no lo mire así, no paras de lamentarte", sentenció.

El míster sevillista considera que Balona y Sevilla Atlético tienen "una pequeña ventaja" sobre Cornellà y Sanluqueño (que juega el domingo). "Ahora así lo dice la clasificación, pero creo que vamos a estar los cuatro inmersos en una dura pelea, no te puedes relajar", advirtió.

Preguntado por la madurez de sus pupilos, Acejo dijo que "los nervios juegan una mala pasada para el que no se ha visto en esta situación, nosotros llevamos jugando finales cinco meses, esa presión no la vamos a acusar".

"Los jugadores nuestros suelen ir de menos a más, son muy jóvenes, les cuesta. Nosotros venimos del barro, sacando la cabeza poco a poco", acabó.