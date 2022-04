Monteagudo: "Es un punto que no hubiera firmado, pero que puede ser muy importante"

Alberto Monteagudo, el técnico de la Real Balompédica Linense, valoró el empate arrancado in extremis ante el Sevilla Atlético en el Municipal. "El equipo volvió a tener alma y creo que merecimos el gol", destacó el albinegro. "Es un punto que no hubiera firmado antes, pero que puede ser muy importante", aceptó.

"Creo que la primera parte fuimos mejores, sin muchas ocasiones, pero teníamos al Sevilla Atlético controlado. Tuvimos la oportunidad de Koroma pero en una jugada en la que teníamos que hacer falta nos acabó haciendo gol un muy buen futbolista; se nos puso el partido en contra y en la segunda parte creo que volvimos a ser mejores, con contras de ellos peligrosas porque estábamos volcados, pero tuvimos ocasiones para empatar y quizás haber ganado", resumió Monteagudo su análisis del partido.

"Creo que el equipo en la segunda parte volvió a tener alma, ese alma que dije cuando llegué. Metimos tres delanteros y en el 96' sacamos un punto que no hubiera firmado antes, pero que creo y deseo que puede ser muy importante", manifestó.

El entrenador de la Balona se queda con el carácter de sus hombres: "Me gusta apretar muy alto aunque a veces las circunstancias lo impiden y hoy sí apretamos alto y estuvimos mucho tiempo en campo contrario", señaló sobre el juego. "Me gustaría tener más circulación y más ocasiones, claro, pero hay algo que no podemos perder y es ese alma. Salimos a ganar desde el primer instante", insistió.

El albaceteño reconoce que el tanto sevillista fue "un duro golpe". "En la primera parte era imposible que fuésemos perdiendo y nos vamos perdiendo. Después arriesgamos, hicimos muchas cosas para darle la vuelta, corriendo los riesgos y creo que merecimos ese gol".

"Los chavales lo merecen. Hay mucha gente que empuja y cuando hay mucha gente que empuja se consigue. Este equipo se tiene que salvar", proclamó el técnico.

Monteagudo entiende que la clasificación pesa: "El miedo que tiene uno a perder, a la situación, a que vienes de perder... El fútbol es difícil, pero lo normal es que la Balona pelee hasta la última jornada por presupuesto", afirmó el albaceteño.

"Estoy contento, no mucho, pero contento por los jugadores porque se han dejado el alma. Para tirarnos para abajo nos van a tener que hacer muchas cosas", sentenció Monteagudo, que espera que este empate haya sido otro pasito hacia la permanencia. "Ojalá nos acordemos cuando termine la liga de que ha sido un punto importante".