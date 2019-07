Dimite el viceconsejero de Igualdad por "diferencias" con la consejera

El viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Francisco José Martínez López, presentó su dimisión este lunes, por "diferencias irreconciliables con la consejera", la onubense Rocío Ruiz, según ha reconocido a este periódico. El ya dimitido cargo ha querido dejar claro que "es rotundamente falsa la versión que se ha ofrecido en la que se me culpaba a mi de los fallos cometidos por la consejera, porque yo no he hablado con ella en semanas".

Martínez López quiso aclarar que "sigo creyendo en el proyecto de mejorar la vida de los andaluces, algo que hasta el día de hoy no he cambiado, aunque creo que la manera de llevar la Consejería no es la correcta".

El hasta este lunes número dos de la Consejería, negó de manera categórica que estuviera detrás de las manifestaciones realizadas por Rocío Ruiz sobre la negación de la brecha salarial "puesto que yo me ocupo únicamente de cuestiones internas del funcionamiento de la Consejería, en ningún caso del contenido político de la consejera, a la que por cierto nunca acompaño a los actos que tiene previstos, por lo que no puedo estar detrás de estas manifestaciones tal y como se ha argumentado".

Fuentes de la Consejería consultadas han asegurado que Rocío Ruiz "lamenta mucho su falta" ya que está "muy satisfecha con el trabajo realizado" y que cuando se afrontan "retos tan importantes como los que tiene esta Consejería, este tipo de inconvenientes, ocurren aunque son muy lamentables".