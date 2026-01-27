Uno de cada tres usuarios pierde la confianza en la seguridad de los trenes

La gestión del desgraciado accidente de Adamuz tendrá consecuencias políticas para los diferentes partidos españoles. Y las primeras encuestas ya las están mostrando. Según consta en un estudio realizado por el Instituto DYM para el Grupo Joly los días 23 y 24 de enero, apenas seis días después del descarrilamiento, la gestión de la emergencia ha incrementado la tendencia de ascenso en votos para el PP. Una subida que se cifra en un 0,7% respecto al barómetro realizado por esta misma empresa en noviembre. Otra de las claves de este estudio es que consolida una caída del PSOE, que es mínima tras el accidente ferroviario, del 0,1%, pero sostenida desde el año 2023.

Resulta curioso destacar que el único partido que no perdería apoyo social tras el descarrilamiento es Podemos, que sube un 0,2%. Hay que tener en cuenta que los datos hacen referencia a unas hipotéticas elecciones generales sin entrar a valorar el impacto unos comicios en Andalucía.

Con este resultado, que se extrapola tras la realización de 1.003 entrevistas, el PP obtendría entre 143 y 147 escaños (tiene 137), el PSOE entre 105 y 109 (tiene 121), Vox entre 56 y 59 (tiene 33), mientras que Sumar lograría entre 6 y 8, y Podemos entre 3 y 5 (ahora ambos tienen 31 diputados).

Evolución de la estimación de voto. Fuente: DYM / Departamento de Infografía

Estos resultados suponen que la suma de los escaños entre PP y Vox en el Congreso estaría por encima de la mayoría absoluta que está en 176 diputados y sumarían entre 199 y 206 escaños, según el sondeo. Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez está en minoría y necesita del apoyo de varios socios para gobernar. Este es el motivo por el que no hay Presupuestos Generales del Estado desde el año 2024.

Era evitable

La encuesta pregunta también por las causas del accidente. El 65,3% de los encuestados considera que se podría haber evitado. Aunque esta percepción es mayoritaria en el conjunto de las opciones políticas, hay diferencias significativas según la adscripción ideológica. Entre los votantes de derecha esta percepción es más acusada: el 78,8% de los votantes del PP y el 88,7% de los de Vox así lo consideran.

Barómetro del accidente de Adamuz. Fuente: DYM / Departamento de Infografía

Los encuestados también se aventuran con las causas del siniestro. Para la mayoría, un 46,5%, el estado de la infraestructura viaria ha sido determinante, mientras que otro 21,8% se inclina por señalar una falta de mantenimiento o inversión. Hay otro 9,2% que entiende que hay un exceso de trenes circulando por una infraestructura que no tiene capacidad para tanto tráfico.

A pesar de la gravedad del accidente, los españoles siguen confiando en la seguridad de los trenes. Más de la mitad de la población, el 51,6%, estima que es un transporte seguro. No obstante, un 34,5% manifiesta una preocupante pérdida de confianza que es más acusada en los votantes de PP y Vox.

Barómetro del accidente de Adamuz. Fuente: DYM / Departamento de Infografía

Sin embargo, dos tercios de la muestra de la encuesta, un 67,5%, opina que las infraestructuras ferroviarias no están preparadas para el volumen de tráfico actual. Un 20,2% se muestra satisfecho con el estado de las infraestructuras y entiende que sí están preparadas para el volumen de tráfico actual.

Y un último dato. El accidente ferroviario de Adamuz ha registrado un seguimiento informativo muy elevado: más del 80% de la población ha seguido mucho o bastante las noticias.