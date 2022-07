Sentencia de los ERE: Uno de los juicios más largos y una sentencia de 1.821 folios

El juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE se celebró en la Audiencia de Sevilla durante un año y cuatro días. Fue uno de los procesos más largos que han tenido lugar en la Audiencia hispalense. El juicio quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, y la sentencia, de 1.821 folios, fue dictada 11 meses después, en concreto, el 19 de noviembre de 2019, siendo condenados 19 de los ex altos cargos enjuiciados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, quedó visto para sentencia a las 14:14 horas del lunes 17 de diciembre de 2018, después de un año y cuatro días en los que se celebraron 152 sesiones.

Los 21 ex altos cargos imputados no hicieron uso de su derecho a última palabra, salvo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que mostraron su agradecimiento al tribunal por la forma en la que ha desarrollado las sesiones.

En concreto, Manuel Chaves dijo que no tenía "nada" que añadir a todo lo que se ha desarrollado en el juicio, salvo el reconocimiento a la "labor del tribunal y de los magistrados", y sólo ha agregado que las intervenciones de todos los letrados en este juicio ha sido para él un "cúmulo de conocimientos e información" y "una experiencia vital".

Por su parte, el ex presidente José Antonio Griñán, tampoco añadió nada más a su defensa, con la excepción de mostrar su "pleno convencimiento y apoyo" a todo lo que manifestó en su informe su entonces abogado, José María Mohedano, y se sumó de esta forma al agradecimiento que el letrado realizó unos minutos antes a los tres magistrados que conforman la Sala.

El resto de los acusados también expresaron su agradecimiento al tribunal, pero con escuetas palabras. Uno a uno han ido acercándose al micrófono de la Sala y la mayoría acudieron a la siguiente fórmula: "No, señoría, no tengo nada que añadir", comenzando por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado, y acabando por la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.

A esa hora, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña -ya jubilado-, dio por concluida la vista oral y a partir de ahora comienza la labor más compleja para los tres magistrados, que deliberaron y redactaron la sentencia con respecto a los 21 ex altos cargos que se sentaron en el banquillo de los acusados, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares exculparan al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa. En aquella sentencia sólo hubo dos absoluciones, la del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y el ex jefe del gabinete jurídico Francisco del Río.

A lo largo de las 152 sesiones del juicio prestaron declaración más de 120 testigos y comparecieron nueve peritos, tres de ellos de auxilio judicial -los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)- que elaboraron el informe que es la base de las acusaciones y otros seis propuestos por las defensas. Los peritos de una parte y otra mantuvieron un auténtico rifirrafe de "alto voltaje" a lo largo de las seis intensas semanas en las que se desarrolló la prueba estrella del juicio.