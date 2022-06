Cinco juicios en cinco años, el paupérrimo balance del enjuiciamiento del caso de los ERE

Cinco juicios en cinco años. Este el paúperrimo balance del enjuiciamiento de la macrocausa de los ERE en la Audiencia de Sevilla. Tras la celebración del primer juicio, el del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas, que actualmente está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos, se han celebrado otros tres juicios por ayudas concretas y la quinta vista oral arranca precisamente este martes.

De estos cinco juicios, sólo hay dos en los que se ha dictado sentencia: el que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el de las ayudas de 2,9 millones concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que acabó con la condena de siete años y un día de cárcel al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, entre otros.

La Audiencia de Sevilla todavía tiene que dictar sentencia sobre los casos de las ayudas concedidas a las empresas del corcho de la Sierra Norte y a la empresa Novomag, aunque estos juicios finalizaron hace tan sólo unas semanas.

La lentitud con la que avanza el enjuiciamiento de las macrocausas está siendo objeto de un especial seguimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que incluso ha reforzado las secciones penales de la Audiencia de Sevilla -cada una cuenta ya con seis magistrados- para hacer frente a la avalancha de juicios. Hasta marzo pasado, según los datos recopilados por este periódico, había un total de 165 potenciales juicios que vendrían a complicar aún más la situación de saturación de la Audiencia hispalense, donde en los últimos meses se han venido produciendo jubilaciones anticipadas y abandono de magistrados que se han marchado a otros destinos en órganos unipersonales –como juzgados de Instrucción, de Menores o de lo Contencioso-administrativo– al no poder afrontar el colapso. Una particular diáspora que no cesa.

Desde el juzgado de Instrucción número 6, que comenzó la investigación de las macrocausas en el año 2011, se han elevado a la Audiencia más de 40 sumarios para su enjuiciamiento, pero se mantienen “vivas”, es decir, actualmente en instrucción, otras casi 80 piezas de distintas macrocausas -ERE, Invercaria, cursos de formación, las irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación (Faffe), o los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea, entre otras-, y hay otra veintena de procedimientos abreviados que están en trámite –investigaciones cuya instrucción está concluida y están a la espera de las calificaciones de las partes para su remisión a la Audiencia–.

De esta forma, sólo el juzgado de Instrucción número 6 acumula cerca de 140 macrocausas, a las que hay que sumar los centenares de piezas de responsabilidad civil que acarrean esos procedimientos: una por cada uno de los aproximadamente 500 imputados que se estima que hay en los ERE, más los considerados responsables a título lucrativo o las entidades declaradas responsables civiles subsidiarios.

En la Audiencia se confía en que cuando el Tribunal Supremo resuelva los recursos de la primera sentencia de los ERE se pueda clarificar la situación y determinar si afecta al resto de las piezas pendientes, algo que ya apuntó el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, cuando aseguró que una vez que se resuelvan los recursos habrá que valorar si el fallo puede "favorecer o no" el desarrollo de los más de un centenar de piezas pendientes de enjuiciamiento o en fase de instrucción.

En cualquier caso, el Alto Tribunal no dictará la sentencia antes de las elecciones autonómicas del 19-J, siguiendo la regla escrita de no interferir en los proceso electorales, por lo que el fallo podría retrasarse semanas o meses, en función de cómo se desarrollen los debates entre los cinco magistrados que componen la Sala encargada de resolver los recursos de casación, aunque algunas fuentes ya apuntan a que el ponente ha propuesto confirmar la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

El quinto juicio, también sólo contra el beneficiario

El quinto juicio que arranca este martes se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra un único acusado, el empresario catalán Carles Vandellós Blanch, quien iba a ser juzgado en enero pasado pero al cambiar de abogado de oficio la vista oral tuvo que ser suspendida y fijada esta nueva fecha.

Este nuevo juicio confirma el galimatías jurídico generado en torno a la macrocausa de los ERE, en relación con la aplicación del principio de “cosa juzgada” a los ex altos cargos, ya que en esta nueva vista oral sólo va a ser enjuiciado un empresario y no los responsables de la Consejería de Empleo que concedieron la ayuda porque, según recoge precisamente la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones provisionales, fueron apartados del procedimiento porque el tribunal consideró que ya habían sido juzgados en el “procedimiento específico” de los ERE y ese juicio abarcaba su participación por completo en los hechos relacionados con la macrocausa.

En el escrito del Ministerio Público, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Francisco Sánchez Mellado explican precisamente que en esta tercera pieza de los ERE no se formula acusación contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director de Trabajo Juan Márquez porque “no han sido llamados al procedimiento como posibles responsables de estos hechos”.