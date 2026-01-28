Plan Veo: más de 10.600 menores andaluces solicitan ayudas para gafas y lentillas

El Plan Veo ha registrado 10.631 solicitudes aprobadas procedentes de Andalucía, lo que convierte a esta comunidad autónoma en la región con mayor demanda de ayudas para gafas y lentillas destinadas a menores de edad. Según datos del Ministerio de Sanidad actualizados hasta el 14 de enero, un total de 54.083 personas menores de edad han solicitado acceder a este programa en toda España, de las cuales 32.309 cuentan con expediente aprobado por el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO), mientras que el resto de solicitudes se encuentra actualmente en fase de validación.

Este programa de ayudas económicas está impulsado por el Ministerio de Sanidad y tiene como objetivo principal mejorar el acceso a sistemas de ayuda visual entre la población infantil española. La iniciativa contempla una subvención de hasta 100 euros por cada persona beneficiaria para la adquisición de gafas graduadas, lentes graduadas o lentes de contacto, constituyendo una medida de carácter excepcional enmarcada dentro de las políticas públicas de salud.

Tras Andalucía, las comunidades autónomas con mayor volumen de expedientes aprobados son la Comunidad de Madrid, con 8.178 solicitudes, y Cataluña, que acumula 7.989 peticiones. Sin embargo, cuando se analiza la tasa de acceso en relación con la población diana residente en cada territorio, Galicia encabeza el ranking con 129,0 solicitudes por cada 10.000 habitantes, seguida de Castilla y León con 102,5 y Castilla-La Mancha con una tasa también significativa. Esta distribución geográfica refleja tanto el alcance nacional del programa como las diferentes necesidades y niveles de participación entre las distintas regiones españolas.

Participación masiva de establecimientos y profesionales ópticos

La implementación del Plan Veo cuenta actualmente con la adhesión de 6.863 establecimientos de óptica, lo que representa el 68,6 por ciento del total nacional de comercios del sector, según cifras facilitadas por el CGCOO. Además, un total de 12.743 profesionales ópticos-optometristas participan activamente en esta iniciativa, convirtiéndose en uno de los principales canales de derivación para las familias que necesitan acceder a las ayudas.

En cuanto a los canales de acceso utilizados por los solicitantes, los datos revelan que el 74,4 por ciento de las peticiones han sido derivadas por un profesional de óptica-optometría, consolidando a estos especialistas como el principal punto de contacto. Por su parte, el 15,3 por ciento de las solicitudes proceden de derivaciones realizadas por servicios de oftalmología del sistema sanitario público, mientras que el 10,3 por ciento restante corresponde a derivaciones desde la oftalmología del ámbito privado. Esta distribución pone de manifiesto el papel fundamental de los ópticos-optometristas en la detección temprana de problemas visuales y en la facilitación del acceso a las prestaciones públicas.

Adolescentes de entre 12 y 16 años, principales beneficiarios

El análisis por grupos de edad muestra que los principales beneficiarios pertenecen al rango de 12 a 16 años, representando el 56,9 por ciento del total de expedientes aprobados. Le sigue el grupo de 6 a 11 años, que acumula el 38,6 por ciento de las solicitudes, mientras que los menores de 5 años representan una proporción menor, del 4,5 por ciento. De forma específica, la edad con mayor volumen de peticiones corresponde a los 15 años, con 4.311 expedientes tramitados, lo que supone el 13,4 por ciento del total.

En cuanto a la distribución por género, del total de expedientes aprobados hasta mediados de enero de 2025, el 56,1 por ciento corresponde a niñas, mientras que el 43,9 por ciento restante pertenece a niños. Esta diferencia puede estar relacionada con factores tanto biológicos como de acceso y concienciación sobre la salud visual en diferentes etapas del desarrollo infantil.

El astigmatismo encabeza los problemas de refracción detectados

Entre los productos solicitados, las gafas representan el 85,2 por ciento de las ayudas concedidas, consolidándose como la opción más demandada frente a las lentes de contacto. En cuanto a los problemas de refracción detectados durante las revisiones optométricas, el astigmatismo se sitúa en primer lugar con un 42,9 por ciento de los casos, seguido de la miopía, que afecta al 31,1 por ciento de los menores beneficiarios, y la hipermetropía, presente en el 24,6 por ciento de las solicitudes aprobadas.

Estos datos reflejan la importancia de la detección precoz de problemas visuales en edad escolar, ya que estas afecciones pueden impactar significativamente en el rendimiento académico y en el desarrollo cognitivo y social de los menores. La corrección adecuada mediante gafas o lentillas contribuye no solo a mejorar la visión, sino también a prevenir complicaciones futuras y a garantizar una evolución escolar normalizada.

Cobertura nacional y compromiso con la equidad en salud

Las ayudas del Plan Veo han sido tramitadas en la totalidad de las comunidades autónomas españolas, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, garantizando una cobertura nacional completa. Este despliegue territorial permite que familias de cualquier punto del territorio español puedan acceder a las prestaciones, independientemente de su lugar de residencia, contribuyendo así a reducir las desigualdades territoriales en el acceso a servicios de salud visual.

Desde el Ministerio de Sanidad destacan que "este programa refuerza el compromiso institucional con la equidad en el acceso a la salud visual, especialmente en edades tempranas, y se enmarca dentro de una estrategia más amplia para reducir desigualdades en salud mediante la intervención en determinantes económicos y sociales". Esta declaración subraya la voluntad del Gobierno de abordar no solo los aspectos clínicos de la salud visual infantil, sino también las barreras económicas que pueden impedir el acceso a tratamientos necesarios.

¿Qué es el Plan Veo y cómo funciona?

El Plan Veo es un programa de ayudas económicas de carácter excepcional impulsado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, cuyo objetivo principal consiste en facilitar el acceso a sistemas de corrección visual entre la población infantil y adolescente. La iniciativa fue anunciada oficialmente el 16 de diciembre de 2024 y comenzó a tramitar solicitudes poco después, alcanzando en apenas un mes cifras significativas de participación.

El funcionamiento del programa se basa en la concesión de una ayuda económica de hasta 100 euros por cada menor beneficiario, destinada exclusivamente a la adquisición de gafas graduadas, lentes graduadas o lentes de contacto prescritas por profesionales sanitarios competentes. Para acceder a esta prestación, las familias pueden acudir tanto a establecimientos de óptica adheridos al programa como ser derivadas desde servicios de oftalmología del sistema público o privado.

La gestión de los expedientes corre a cargo del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, que se encarga de validar y aprobar las solicitudes presentadas conforme a los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad. Este sistema de tramitación busca garantizar la agilidad en la concesión de las ayudas, permitiendo que las familias puedan acceder rápidamente a los productos ópticos necesarios para corregir los problemas visuales de sus hijos.

¿Por qué es importante corregir los problemas visuales en la infancia?

La detección y corrección temprana de los problemas visuales en la infancia resulta fundamental para el desarrollo integral de los menores. Durante la etapa escolar, una visión adecuada es esencial para el aprendizaje, ya que aproximadamente el 80 por ciento de la información que reciben los niños en las aulas es de tipo visual. Problemas como el astigmatismo, la miopía o la hipermetropía no corregidos pueden provocar dificultades en la lectura, la escritura y la comprensión de contenidos, afectando negativamente al rendimiento académico.

Además de las implicaciones educativas, los problemas visuales no tratados pueden generar síntomas como dolores de cabeza, fatiga ocular, dificultades de concentración y, en casos más graves, provocar el desarrollo de ambliopía u "ojo vago", una condición que puede resultar irreversible si no se detecta y trata antes de los 8-9 años de edad. Por ello, programas como el Plan Veo cobran especial relevancia al eliminar barreras económicas que podrían impedir el acceso a las correcciones ópticas necesarias.

¿Qué diferencias existen entre astigmatismo, miopía e hipermetropía?

El astigmatismo, que constituye el principal problema de refracción detectado en el Plan Veo, es una alteración visual causada por una curvatura irregular de la córnea o del cristalino. Esta irregularidad provoca que la luz se enfoque en múltiples puntos de la retina en lugar de en uno solo, generando una visión borrosa o distorsionada tanto de cerca como de lejos. Se corrige mediante lentes cilíndricas que compensan la irregularidad de la superficie ocular.

La miopía, segundo problema más frecuente entre los beneficiarios del programa, se caracteriza por dificultades para ver con claridad los objetos lejanos, mientras que la visión cercana permanece nítida. Este defecto refractivo se produce cuando el globo ocular es demasiado largo o la córnea tiene demasiada curvatura, provocando que la luz se enfoque delante de la retina en lugar de directamente sobre ella. Las lentes divergentes o negativas permiten corregir esta condición.

Por su parte, la hipermetropía, presente en casi una cuarta parte de los casos, genera el efecto contrario: los afectados pueden ver relativamente bien de lejos, pero experimentan dificultades para enfocar objetos cercanos. Esta condición se debe a que el ojo es demasiado corto o la córnea tiene poca curvatura, provocando que la luz se enfoque detrás de la retina. Se corrige mediante lentes convergentes o positivas que ayudan a adelantar el punto de enfoque sobre la retina.

Impacto social y sanitario del programa

Desde una perspectiva de salud pública, el Plan Veo representa un avance significativo en la reducción de desigualdades sanitarias vinculadas a factores socioeconómicos. Numerosos estudios han documentado que las familias con menores recursos económicos presentan mayores dificultades para acceder a correcciones ópticas, lo que perpetúa situaciones de desventaja educativa y social. Al proporcionar una ayuda económica directa de hasta 100 euros, el programa elimina o reduce sustancialmente esta barrera económica.

El alcance del programa, con más de 54.000 solicitudes registradas en apenas un mes desde su puesta en marcha, evidencia la existencia de una demanda real y significativa entre las familias españolas. Esta respuesta masiva sugiere que existía previamente una necesidad no cubierta en materia de salud visual infantil, particularmente en hogares donde el coste de las gafas o lentillas podía suponer una carga económica considerable.

Además, la alta participación de profesionales y establecimientos ópticos facilita el acceso geográfico al programa, permitiendo que familias de zonas rurales o menos pobladas puedan beneficiarse de las ayudas sin necesidad de desplazamientos complejos. Esta capilaridad territorial del programa constituye uno de sus principales valores añadidos en términos de equidad y accesibilidad universal a los servicios de salud visual.