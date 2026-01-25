Pedro Sánchez respalda a Óscar Puente por su gestión tras el accidente en Adamuz: "Ha dado la cara"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este domingo su pleno reconocimiento al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la gestión realizada tras el grave accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba). El jefe del Ejecutivo ha destacado que el titular de Transportes "está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia", en un acto de campaña celebrado en Huesca junto a la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría.

Durante su intervención en la capital oscense, Sánchez ha querido dedicar sus primeras palabras a las víctimas del siniestro de Adamuz y del posterior accidente registrado en un tren de Rodalies en Barcelona. El secretario general del PSOE ha transmitido todo su cariño y condolencias a las familias afectadas por ambas tragedias ferroviarias, que han marcado unos días "muy duros" para el país. Asimismo, ha extendido su reconocimiento a todos los servidores públicos e instituciones que han participado en las labores de respuesta.

El líder socialista ha subrayado que la coordinación entre las distintas administraciones ha sido ejemplar, destacando que los españoles responden ante este tipo de situaciones "con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia". En este contexto, Sánchez ha querido mencionar de manera expresa la labor desarrollada por Óscar Puente, resaltando cómo el ministro ha estado al frente de la gestión "desde el primer momento", afrontando sus responsabilidades con transparencia ante la ciudadanía.

Diferencias en la gestión de las crisis según Sánchez

El presidente del Gobierno ha aprovechado su discurso para establecer comparaciones sobre las diferentes formas de afrontar las tragedias que, "desgraciadamente", acontecen en la vida. Según ha manifestado, "esa es la diferencia entre unos y otros", en clara alusión a la manera en que su Ejecutivo gestiona este tipo de emergencias frente a otras formaciones políticas. Sánchez ha insistido en que su Gobierno "ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades".

En su intervención, el líder del PSOE ha enumerado los principios que, a su juicio, han guiado la actuación gubernamental: empatía, eficacia, transparencia y unidad institucional. Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo ha dejado "a un lado la confrontación política estéril" que podría desviar la atención del objetivo principal, que no es otro que atender adecuadamente a las víctimas y garantizar la continuidad de un servicio ferroviario que, según sus palabras, "es admirado en todo el mundo".

Compromiso con el restablecimiento del servicio de Rodalies en Cataluña

Respecto al incidente registrado en el servicio de cercanías de Barcelona, Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno trabaja "codo con codo" con las autoridades catalanas para restablecer cuanto antes la normalidad. El presidente ha manifestado que el objetivo común es recuperar un servicio de Rodalies "digno y seguro que es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña como los del resto de España". Esta declaración se produce en un momento de especial sensibilidad respecto a las infraestructuras ferroviarias en la comunidad catalana.

La colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya se ha intensificado en las últimas horas para analizar las causas del siniestro ferroviario y adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la seguridad de los usuarios. Fuentes gubernamentales han confirmado que se están desplegando todos los recursos técnicos y humanos disponibles para agilizar la vuelta a la normalidad en las líneas afectadas, minimizando el impacto sobre los miles de viajeros que utilizan diariamente este servicio de cercanías.

El PP pide la dimisión inmediata de Puente

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este domingo la "dimisión inmediata" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber "mentido" en sus explicaciones sobre el accidente de trenes en Adamuz y de haber ofrecido datos falsos por "mala fe".

"Exigimos su dimisión inmediata", ha apuntado Tellado en una rueda de prensa, porque "mentir con ese desahogo" en mitad de una tragedia "a la cara a los españoles" invalida a Puente para continuar al frente de este ministerio.

El PP ha tomado esta decisión, ha explicado Tellado, después de que el diario El Mundo haya publicado este domingo que el tramo de la vía que se rompió en Adamuz "era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989".

Tellado ha señalado que Puente lleva "una semana mintiendo" ya que "habló de renovación completa de la línea y gracias a las informaciones de ese medio de comunicación se ha puesto de manifiesto que no ha sido así, que la línea no se ha renovado de forma completa, sino que se ha hecho una unión de raíles antiguos con raíles nuevos, y que probablemente en esa unión es donde ha habido el problema".