Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar los últimos accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios así como la situación del sistema de trenes en España. Todavía no hay fecha para la comparecencia aunque el jefe del Ejecutivo dará explicaciones sobre la tragedia del pasado domingo en Adamuz que ha causado 45 muertos y también por el accidente de un tren de Rodalies que provocó el fallecimiento de un maquinista en prácticas.

Todavía no hay fecha para que acuda a la Cámara Baja aunque el jefe del Ejecutivo dará explicaciones sobre la tragedia del pasado domingo en Adamuz que ha causado 45 muertos y también por el accidente de un tren de Rodalies que provocó el fallecimiento de un maquinista en prácticas en Gelida. Esta misma semana se produjo otro suceso leve en la provincia de Murcia por el impacto de un tren de vía estrecha contra una grúa que invadía parte de la trayectoria del tren y causó varios heridos leves. Además, otro convoy de Cercanías sufrió daños por un desprendimiento en un túnel ayer en Asturias aunque no hubo heridos.

Sánchez, además, pide comparecer para dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado en las últimas fechas, como la reunión informal del Consejo Europeo de esta misma semana, en la que los socios defendieron la soberanía de Dinamarca ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia. Así consta en la solicitud de comparecencia fechada este mismo viernes y firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

En la víspera el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que él mismo acudiría al Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente y también lo harían los presidentes de Adif y Renfe.

La petición de comparecencia llega después de la solicitud de la misma realizada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo esta misma mañana y después de que el pasado lunes se desplazara hasta la localidad cordobesa para visitar el lugar del accidente. El PP anunció además que iba a registrar una petición para que el jefe del Ejecutivo acudiese a dar explicaciones al Congreso, aunque finalmente Sánchez se presentará a petición propia.