El tiempo en el Campo de Gibraltar: viernes de lluvia y viento a partir de la tarde

El Campo de Gibraltar vivirá este viernes una jornada marcada por un cambio de tiempo a última hora del día, después de una mañana y primeras horas de la tarde estables y sin precipitaciones. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta aproximadamente las 16:00 el tiempo será seco, con cielos poco nubosos o con presencia de nubes altas y sin riesgo apreciable de lluvia en la comarca.

Será a partir de la tarde avanzada, entre las 17:00 y las 18:00, cuando comience a notarse el empeoramiento. Los modelos meteorológicos apuntan a la aparición de chubascos débiles e intermitentes, especialmente en zonas del litoral como Algeciras, La Línea y Tarifa, así como en el entorno del Estrecho. Las precipitaciones no serán continuas, pero podrán dejar acumulados de entre 0,5 y 1 litro por metro cuadrado por hora, prolongándose de forma irregular hasta la noche e incluso entrada la madrugada del sábado.

Este episodio de lluvias vendrá acompañado de viento fuerte de poniente, coincidiendo con los avisos amarillos activados por la Aemet. En tierra, el aviso por viento estará vigente entre las 18:00 y las 23:59 horas, con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h. En el litoral, se mantiene además el aviso por fenómenos costeros, con viento del suroeste rolando a oeste y noroeste, y rachas de 50 a 61 km/h, lo que provocará mala mar y condiciones adversas para la navegación. Estos avisos se mantendrán durante la jornada del sábado hasta las 21:00.

El tramo más complicado del viernes en el Campo de Gibraltar se concentrará desde última hora de la tarde, cuando coincidirán lluvias débiles, rachas intensas de viento y fuerte oleaje en el Estrecho.