Montero llama al PSOE de Andalucía a "superar el dolor y la indignación" con un calendario legislativo progresista

El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, había pedido a las ejecutivas regionales de los socialistas, que se reunieran lo antes posible para superar la depresión en la que se había sumido el partido después de conocerse los audios que confirmaban el cobro de comisiones del hasta hace poco número dos del PSOE, Santos Cerdán. Dicho y hecho. La vicepresidenta y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, lo ha hecho esta tarde recién llegada de Madrid donde había participado en el Congreso Confederal de CCOO en representación del presidente del Gobierno. En ese foro, había asegurado que "con pedir perdón no es suficiente".

Una vez que se ha transmitido la intención de agotar la legislatura, lo que Montero propone es "buscar cada voto que nos permita llevar a cabo proyectos tan importantes como los de la creación de la Agencia Pública que se ha aprobado esta mañana". No se sabe lo que durará la legislatura; está en manos de unas filtraciones que pocos dudan de que se terminarán produciendo. Mientras tanto, la idea es seguir aferrándose a ese calendario de leyes progresistas que quieren sacar adelante.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A ha servido para, según sus palabras, "ayudar a superar el dolor y la indignación que compartían tanto cargos públicos como militantes del partido, a quienes quiero trasladar mi cariño y compromiso para seguir trabajando cada uno en sus distintas áreas". Lo que debía haber sido una confirmación de su candidatura a la Junta de Andalucía (no hay ninguna otra y ahora comienza el periodo de recogida de avales que, previsiblemente, alcanzará sin problema alguno) ha terminado siendo un intento por insuflar ánimos a unos dirigentes que no disimulan su desánimo a pesar de las sonrisas.

Montero también ha puesto en práctica lo anunciado por Sánchez en su segunda comparecencia; "no se puede garantizar la incidencia cero de la corrupción en un partido político" y "lo importante es actuar con contundencia, como lo hemos hecho, reclamándoles el acta y procediendo a la expulsión inmediata del partido". Frente a ello -continuó la secretaria general- "está la inacción de Moreno Bonilla, que no ofrece ninguna explicación sobre los casos de corrupción que tienen en su partido". Apenas unos segundos después, ha señalado que "en estos casos no es importante el y tú más".

A pesar de que la defensa que hizo de Santos Cerdán ("pongo la mano en el fuego por él") incluso horas antes de que se conocieran los audios que le implicaban en el cobro de comisiones, recontinúa con su intención de presentarse como candidata a la presidenta de la Junta de Andalucía. No sólo eso, sino que está "convencida" de que "voy a ganar esas elecciones".