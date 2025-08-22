El consejero andaluz responsable del Infoca comparecerá en el Parlamento cuando acabe la campaña de incendios

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha confirmado este viernes que "en cuanto se den las circunstancias" comparecerá "a petición propia" en el Parlamento para dar explicaciones sobre los incendios registrados en Andalucía este verano. La Junta deja clara de este modo su postura sobre la petición de los grupos políticos de la izquierda de una comparecencia urgente en la Cámara de varios consejeros para abordar los incendios forestales como el de la Mezquita de Córdoba, extremo debatido este viernes en la Diputación Permanente.

En una rueda de prensa en el Parlamento recogida por Europa Press, Sanz ha subrayado que no le parece "serio" ni "adecuado" hacer un balance de los incendios en este momento, cuando aún se está en plena campaña. "Seguimos en el periodo de peligro extremo. Habrá comparecencia a petición propia. No me lo tendrá que pedir nadie", ha explicado. "Es lo que esperan los ciudadanos y es lo que estamos haciendo: dedicarnos a extinguir incendios lo más rápidamente posible y de la manera más eficaz posible", ha dicho.

En cuanto a la petición del PP de comparecencia de varios ministros en el Senado para dar información sobre la ola de incendios en España, el consejero de la Presidencia ha sostenido que "la situación no es comparable". "Los incendios de Andalucía y del resto de España no son comparables. Nosotros hemos estabilizado los incendios prácticamente en 24 horas", ha argumentado, frente al resto de las comunidades autónomas donde se han producido incendios, en las que se ha tenido que declarar la situación operativa 2, lo que significa que el Estado "es el responsable de aportar los medios extraordinarios".

Sanz ha afeado a los grupos de izquierda que "no se han enterado" de que en Andalucía "no hemos declarado la situación operativa 2" y que la petición del PP nacional obedece a que este nivel sí se ha tenido que declarar en los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León. "Aquí no hemos pedido medios extraordinarios del Estado, que si lo tuviéramos que hacer, lo haría; pero que no lo hemos tenido que hacer y por eso las comparecencias no son comparables".

Los grupos parlamentarios de la izquierda apuntan principalmente a que el fuego en la Mezquita de Córdoba ha sido de tal gravedad que precisa de una explicación urgente. La gestión de la Mezquita, un bien de interés cultural de primera magnitud, lleva años en entredicho. La polémica se ha acentuado después de conocerse que el fuego tuvo el origen en una capilla habilitada para productos y material fácilmente inflamables.