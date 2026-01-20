Todas las ruedas del Iryo presentan muescas provocadas por la rotura

Fuentes de la investigación del accidente ferroviario confirman que la clave de la tragedia está en el trozo de la vía que falta y que saltó por los aires a la vez que descarrilaba el octavo vagón del tren Iryo, arrastrando a los dos convoyes precedentes, el siete y el seis. La fatalidad quiso que a la misma hora circulara en dirección contraria el Alvia contra el que impactó de lleno.

Todas las ruedas que componen los bogies del tren Iryo, de acuerdo con las mismas fuentes, muestran las muescas que habría provocado dicha rotura. Y la investigación se centra ahora en averiguar si también los trenes que precedieron al Iryo las presentan.

La última vez que se revisaron los bogies de Iryo fue a finales de diciembre y no presentaban marca alguna. Por todo ello, la tesis apunta a que la vía presentaba una pequeña brecha que poco a poco se hizo más grande hasta provocar la salida de la vía del Iryo, con tan mala suerte que se cruzó con el Alvia impactando de lleno porque no hubo tiempo para frenar.

En caso contrario, probablemente no se habría registrado víctimas. Las mismas fuentes sostienen que este tipo de trenes de alta velocidad se detienen automáticamente cada vez que se cruzan con un obstáculo y que acaba bajo su carrocería, sea un jabalí, un buitre o cualquier otro elemento que se encuentre en mitad de la vía. Cabe añadir que todas las noches las máquinas exploradores pasan revista al estado de las vías y tampoco se registró anomalía alguna en la fatídica recta del accidente la noche anterior.

Todo lo que se sabe hasta ahora del accidente de Adamuz

El accidente ferroviario de Adamuz ha dejado al menos 41 personas muertas y 122 atendidas, de las cuales 39 permanecen hospitalizadas en el Reina Sofía y varios centros de Córdoba. De estos ingresados, 13 se encuentran en la UCI, entre ellos un menor y una mujer embarazada. Hay tres menores más en planta. Los equipos de emergencias continúan trabajando para excarcelar los cuerpos que se encuentran en varios vagones.

El Ministerio de Transportes investiga si varias roturas en la vía causaron la tragedia que ha sacudido a España. El ministro Óscar Puente ha confirmado la existencia de varias roturas en uno de los carriles de una vía, aunque aún no se sabe si es la causa del accidente o la consecuencia. Según Francisco Carrasco, del consorcio de bomberos de Córdoba, los servicios de emergencia han localizado tres cuerpos más.

El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que aún hay que levantar unos vagones del tren Alvia que cayeron a un talud, por lo que no es posible concretar todavía el número de fallecidos o de desaparecidos. Sanz llegó el domingo por la noche a la zona del siniestro y se encontró con una "situación dantesca" en la que había muchos heridos y fallecidos junto a las vías.

El accidente se produjo a las 19:39 horas del domingo, cuando un tren Iryo descarriló en una recta sin causas aún conocidas. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha explicado que aún no se sabe si el Alvia que viajaba hacia Huelva chocó con los coches del Iryo o se encontró con otros objetos, aunque el ministro Puente asegura que sí chocaron.

No se superó la velocidad permitida

Ninguno de los dos trenes excedía la velocidad permitida en ese tramo, que es 250 kilómetros por hora. Uno iba a 205 km/h y otro, a 210 km/h. Cuando una máquina se encuentra con un obstáculo en la vía, se activa un sistema de frenado automático, el ERTMS nivel 2, pero el intervalo entre los impactos es de 20 segundos, por lo que no dio tiempo a funcionar de modo efectivo.

Según el presidente de Renfe, se pudo desprender un bogie o hubo un problema en la infraestructura. Algunos de los viajeros que iban en el Iryo han explicado que los vagones sí daban unos saltos y se balanceaban poco antes del impacto. Una fuente del sector ferroviario ha explicado que una posibilidad es que hubiera fallado una soldadura en una de las vías y que eso llevase a una rotura de uno de los carriles.

La conmoción en las provincias afectadas es total, en especial en Huelva, donde se dirigía este tren Alvia que se ha llevado la peor parte del siniestro. Muchas de las víctimas mortales son de esta provincia. Ya han sido identificadas varias de ellas, de las cuales cuatro son miembros de una familia de Punta Umbría y dos periodistas.ç

Los Reyes viajan a Córdoba

Los Reyes están regresando desde Grecia, donde asistieron al funeral de Irene de Grecia, para viajar a Córdoba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta, Juanma Moreno, comparecieron ante los medios de comunicación en Adamuz. Se han decretado tres días de luto nacional.

Se descarta el fallo humano, porque varios filtros de seguridad protegen y subsanan un hipotético error del maquinista. El del tren Alvia es uno de los fallecidos. Lo que sí vienen reclamando los sindicatos es que el mantenimiento debe ser proporcional al incremento del uso que tiene la vía desde que se abrieron a las operadoras privadas.

Un accidente "muy extraño"

El tramo del siniestro se había renovado en mayo de 2024, el tren Iryo era nuevo y circulaba por una recta, por lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó en un principio el incidente de "muy extraño". Un juzgado de Montoro se ha hecho cargo de la investigación judicial. No obstante, la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios es la que se hace cargo de esta investigación desde el punto de vista técnico.

Esta comisión ya está creada, y viene analizando distintos accidentes que se han sucedido en España. Es un organismo independiente, formado por expertos y presidido por Iñaki Barrón de Angoiti, con 41 años de experiencia.

Puntos de información a familiares

Las autoridades han instalado un punto de atención a los familiares de las víctimas en el Centro Cívico Poniente Sur, en este distrito de Córdoba capital, situado junto a la Plaza de Toros. Allí se encuentran psicólogos, miembros de la Empresa de Emergencias de Andalucía y de Cruz Roja. La Junta de Andalucía ha habilitado dos números de teléfono para los familiares: el 061 para los andaluces y el 953 00 11 49 para los que son de fuera de la comunidad.

En las comandancias de la Guardia Civil de Córdoba, Huelva, Málaga, Madrid y Sevilla se están recogiendo muestras de ADN de los familiares para la identificación de los cadáveres.

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. De igual forma, Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento.