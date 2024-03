“Las gafas gratis para los menores no son ayudas, deben ser un derecho”

Adelante Andalucía ha presentado en el Parlamento de Andalucía dos proposiciones. Una para que los menores y adultos según su renta tengan gafas gratuitas. La segunda es la de crear una tasa turística en toda la comunidad autónoma.

–¿Cómo surge la idea de la propuesta para que las gafas sean gratuitas para menores y adultos sin recursos?

–En torno a abril del año pasado, cuando vimos que estamos sufriendo una política de recortes y privatizaciones en la sanidad pública enorme que nos hace retroceder. Surge con la idea de que la mejor defensa es un buen ataque. No sólo queremos tener la sanidad que teníamos hace unos años; queremos más, no nos conformamos. Ir a más parte de la idea de ampliar el servicio público de salud a más derechos y a más realidades que ahora no se cubren.

–¿En cuáles están pensando?

–La salud mental por ejemplo, que no sea un privilegio o que los derechos de las mujeres en situación de menopausia y ampliarlo a la salud visual. Cuando lo ves es muy de cajón, pero no se ha planteado antes y es que las gafas y las lentillas no son un elemento de lujo y de moda, sino de salud y los que las llevamos lo sabemos.Cuestan una pasta, por lo que plantamos la pregunta de que por qué no las cubre la Seguridad Social como otros elementos de salud. Así empezamos a trabajar.

–Creo recordar que se planteó una pregunta en una sesión de control.

–Sí y de manera simultánea miramos lo que habían hecho en otras comunidades autónomas.

–Que es nada.

–En otros países había ayudas privadas, pero nosotros no queremos eso, sino que queremos establecer el derecho a la salud visual. A partir de ahí empezamos a pensar la propuesta y vimos que la mejor forma es plantear una ley.

–¿En qué punto de tramitación se encuentra?

–Podía haber entrado en el anterior e incluso en el de la semana que viene, pero no se ha aprobado; de hecho, votamos en contra del orden del día en la mesa de portavoces. La ley se presenta, el Consejo de Gobierno tiene un plazo para emitir un posicionamiento que no es obligatorio. Lo ha hecho favorablemente y ahora tiene que enviarse al pleno. Pensamos que pueda ser antes de Semana Santa, porque si no, estaríamos hablando de un boicot por parte del PP, que no lo creo porque se han posicionado a favor. Después de eso tendrá un trámite en el Parlamento con sus comisiones y enmiendas, volverá al pleno y si se aprueba irá al Congreso de los Diputados. Ahí tiene el tratamiento de un debate en el que tendrán que ir tres diputados del Parlamento andaluz a presentarla y se tramitará como una ley normal.

–¿Se ve ahí, en la tribuna del Congreso?

–Sí. Sería una demostración de que el andalucismo de izquierdas tiene un proyecto de avance social para la mayoría de la población para Andalucía, pero también para los pueblos y la humanidad. Nuestra visión es reivindicar esos avances desde Andalucía, pero que los avances sociales que consigamos aquí, se beneficien en otros lugares.

–La ministra de Sanidad parece haber acogido favorablemente esa iniciativa.

–Nuestra propuesta tuvo bastante eco en medios estatales porque es algo novedoso. Me gustaría que lo hubieran hecho antes, porque desde el Gobierno se puede hacer mucho más fácil, hacerlo desde la oposición es más complicado porque requiere más trámites. Ellos lo pueden hacer por decreto, pero nuestro trabajo es forzar a que los gobierno lleven a cabo avances. Si la ministra está a favor de la medida, espero que Sumar y el PSOE voten a favor.

–Incluso el resto de partidos.

–Espero que esto salga por unanimidad.

–Sería algo histórico.

–Es muy difícil oponerse a esto. Además, supone que ante los ataques que hace la derecha contra los servicios públicos, no debemos quedarnos sólo en defendernos ante esos ataques, sino pasar a la ofensiva y decir que no nos conformamos con la sanidad que teníamos hace unos años, sino que queremos más. A la izquierda le falta mordiente y ambición.

–Además, en este caso de las gafas gratuitas, tampoco es tan caro, la verdad.

–Cuando empezamos a echar números, nos sorprendimos que era mucho más barato de lo que creíamos. Son cantidades que en un Presupuesto General del Estado son muy asumibles, más aún cuando en esas cuentas se ha aumentado el presupuesto militar una barbaridad. Se puede hacer, sólo hay que tener voluntad política.

–¿Cuándo cree que la ley pueda ser una realidad?

–Si se quiere en otoño puede estar.

–Han hecho una distinción según las rentas.

–La propuesta es que sea gratuita para todos los menores y los mayores según su situación socioeconómica. Hay algunos que o tendrán que pagar completo y otros una parte. Lo que no se discute es que los derechos sean universales.

–¿La Consejería se ha puesto en contacto con ustedes?

–No hemos recibido ninguna llamada de ningún responsable. Sí lo han hecho, por ejemplo, responsables del PP.

–Qué pena que el Parlamento se ponga de acuerdo en vez de la crispación que se vive habitualmente.

–La política es el arte de hacer real lo que es justo. La frase se le escuché a Teresa Rodríguez. Tenemos que intentar dónde hay situaciones de injusticia, ponerles luz y ver que las soluciones son colectivas y eso hay que trasladarlo a las instituciones. De todas formas, yo le quito dramatismo a la crispación. Me parece normal que representando intereses sociales totalmente diferentes, tengamos cierto grado de bronca. Es natural. Cuando se apagan las cámaras, la mayoría nos llevamos bastante bien. Hay que quitar dramatismo al teatro parlamentario.

–Han criticado en repetidas ocasiones la gestión sanitaria. ¿Cree que hay alguien lo suficientemente maquiavélico para hacer que funcione mal?

–Es un proceso de años. La derecha instaura que, como el sistema de salud es muy caro, una parte de la población debe hacerse seguros privados. El aumento de éstos es espectacular y totalmente natural. Después viene la petición de financiación pública y de ahí vienen los conciertos, convenios y la derivación de recursos de la sanidad pública a la privada. Al final, salen ganando los dueños de esos seguros que están a miles de kilómetros de aquí y perjudicados todos.

–Por si no tenían ustedes bastante, la realidad los ha colocado en el centro de atención, ya que han presentado una proposición para instaurar una tasa turística.

–Andalucía recibe 33 millones de turistas, cuatro veces la población. Quien niegue que eso tiene un impacto negativo, está mintiendo. Habla de un impacto medioambiental, en el precio de la vivienda y hay más precariedad laboral. No todos los huevos de nuestro desarrollo se pueden poner en la cesta del turismo y hay que ponerle coto para que tenga efectos no tan negativos. La tasa es una de ellas. El que viene hace uso de nuestros servicios públicos y tiene que colaborar con un precio según los días que se queden y el tipo de alojamiento.

–¿No le da la impresión de que la tasa se acabará aplicando, que es inevitable?

–La tasa turística se va a poner, no tengo ninguna duda. No sé si será con esta ley, ahora o dentro de un año, pero llegará y no va a tardar mucho. Cuanto antes la apliquemos, mejor. Eso lo reconocen incluso dirigentes del PP, aunque no se atreven a hacerlo en público. Nadie va a dejar de venir por dos euros al día. Proponemos que esa recaudación vaya a la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler y a la lucha contra el cambio climático y la sequía en Andalucía.