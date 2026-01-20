Los forenses finalizan la autopsia de 38 víctimas mortales del accidente de Adamuz y hay diez fallecidos "plenamente identificados"
El número de denuncias por desapariciones presentadas ante la Guardia Civil sigue ascendiendo a 43, según los últimos datos facilitados por el Centro Integral de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia
Los Reyes visitan la zona cero de la tragedia
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha realizado ya las autopsias de todos los fallecidos recibidos tras el accidente de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. En total, se han recibido 38 cuerpos entre ayer y hoy, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID). El número de víctimas mortales del siniestro asciende a 41 y hay además un centenar de heridos.
Los médicos forenses han realizado desde ayer domingo y hasta las 14:00 horas de este martes un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A todos se les ha practicado ya la autopsia y el total de personas "plenamente identificadas" por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares.
Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento. El Registro Civil de Montoro estará abierto hasta las ocho de la tarde para que puedan realizar los trámites legales necesarios.
Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones sigue siendo igual y continúan siendo 43 las denuncias presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.
Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.
Desde el CID, tan sólo podemos informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.
El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.
Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.
Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según indica la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.
