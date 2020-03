La Junta aprueba un decreto para confinar municipios pero no los concreta

El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto de confinamiento para cerrar los municipios con una tasa alta de infección por el coronavirus. En estos municipios, todas las personas deberán permanecer dentro del perímetro y confinarse en sus casas. No obstante, la petición de no salir del domicilio se extiende, como recomendación, a todos los municipios andaluces. A toda la población que se encuentra en estos momentos en la comunidad.

El Gobierno andaluz también recomienda a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios, ha solicitado que no vayan a bares, restaurantes, tiendas y lugares de ocio. "Recomendamos, porque no tenemos esa competencia, porque no nos la ha otorgado, que cierren todo tipo de establecimiento", a excepción de las farmacias y tiendas de primera necesidad. La Junta no tiene competencias para ello, y habrá que esperar a que sea el Gobierno central el que adopte esta decisión dentro del decreto de declaración de emergencia.

Marín extiende la recomendación a todas las personas que estén en Andalucía, sean residentes o no. "Pedimos responsabilidad a las personas que han venido, que se queden en sus domicilios, en sus hoteles o en las casas de alquiler, que sólo salgan a la calle para lo estrictamente necesario", ha dicho.

Pedro Sánchez ha hablado con Juanma Moreno esta tarde, pero sólo le ha comunicado que la videoconferencia con los presidentes autonómicos se retrasará unas horas este sábado.

El vicepresidente Juan Marín ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado el estado de alerta, pero haya prorrogado 24 horas el decreto que desarrolla esta situación de excepcionalidad. En un tono crítico, Marín ha anunciado que "no vamos a demorar en ningún momento las decisiones".