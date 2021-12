Los centros de salud andaluces comienzan la vacunación con Bexsero

Los centros de salud de Andalucía han comenzado este miércoles, 1 de diciembre, la vacunación de los más pequeños frente al meningococo B. Se trata de la última incorporación al calendario oficial de vacunación infantil oficial en Andalucía, que viene a completar la inmunización de los niños que residen enla comunidad autónoma frente al meningococo, bacteria con varios linajes (A,B,C,Y,W, entre otros) que puede desencadenar sepsis y meningitis, con consecuencias que pueden ser nefastas.

Hasta la fecha, las familias interesadas en proteger a sus hijos del meningococo B tenían que adquirir la vacuna de sus propios bolsillos. Los niños nacidos desde octubre pueden acceder a esta protección en los centros de salud.

🔴 Cumplimos nuestro compromiso y ahora la Bexsero es gratis en #Andalucía. Hoy empezamos a vacunar contra el meningococo B a los niños de dos meses que hayan nacido a partir del 1 de octubre. La medida supone un ahorro de 300€ por hijo para cada familia. pic.twitter.com/eiVn6ctrNw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 1, 2021

Más de 5.000 niños se vacunarán este mes

Más de 5.000 niños recibirán la vacuna frente al meningococo B (Bexsero) en Andalucía antes de que termine este 2021 y, según datos de la Consejería de Salud, el próximo año esta vacuna permitirá inmunizar a unos 65.000 niños residentes en Andalucía. La inclusión de esta vacuna ha supuesto una inversión en Salud Pública de 11 millones de euros.

El calendario de vacunación 2022 ya ha sido publicado por la Junta de Andalucía con la inclusión de la vacuna frente al meningococo B con una pauta de tres dosis (tres meses, cuatro meses y 15 meses). Se trata de un paso más en la protección de la población infantil frente a una infección que puede acarrear nefastas consecuencias a edades tempranas. Hasta la fecha los padres que han optado por proteger a sus hijos frente al menincococo B han tenido que adquirir esta vacuna en el mercado farmacéutico.

Neisseria meningiditis

La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, que puede causar graves daños cerebrales y es mortal en el 10% de los casos. Hay diferentes bacterias causantes de la meningitis.

Neisseria meningitidis es una de ellas y se han identificado 12 serotipos, cinco de los cuales pueden causar epidemias (A, B, C, W135 y X). En los países occidentales la mayoría de los casos de la enfermedad invasora están producidos por los serotipos B y C. Los calendarios oficiales de vacunación infantil incluyen desde hace años la protección frente al serotipo C, lo que ha reducido las infecciones por este germen de manera considerable.

El calendario andaluz incluye, de manera sistemática, la vacuna frente a los serotipos ACWY a los 12 meses y a los 14 años, si bien la primera dosis frente a la meningitis C se administra a los dos meses. A partir del próximo años se suma la vacuna frente al meningococo B. De este modo la protección frente a los serotipos más severos y frecuentes queda completada.