Más de 5.000 niños recibirán este año la vacuna Bexsero en Andalucía

Más de 5.000 niños recibirán la vacuna frente al meningococo B (Bexsero) en Andalucía antes de que termine este 2021 y, según datos de la Consejería de Salud, el próximo año esta vacuna permitirá inmunizar a unos 65.000 niños residentes en Andalucía. La inclusión de esta vacuna ha supuesto una inversión en Salud Pública de 11 millones de euros.

La inmunización frente a un patógeno que puede resultar nefasto se comenzará a inocular en Andalucía a partir de diciembre a los lactantes que hayan nacido a partir del 1 de octubre de 2021.

El calendario de vacunación 2022 ya ha sido publicado por la Junta de Andalucía con la inclusión de la vacuna frente al meningococo B con una pauta de tres dosis (tres meses, cuatro meses y 15 meses). Se trata de un paso más en la protección de la población infantil frente a una infección que puede acarrear nefastas consecuencias a edades tempranas. Hasta la fecha los padres que han optado por proteger a sus hijos frente al menincococo B han tenido que adquirir esta vacuna en el mercado farmacéutico.

Calendario de vacunación de Andalucía

Así queda el calendario de vacunación infantil, tras la reciente modificación, en Andalucía:

El Instituto Balmis de Vacunas aplaude la medida

El Instituto Balmis de Vacunas, como asociación científica, ha destacado, a través de un comunicado, la inclusión de la vacuna frente al meningococo B en el calendario vacunal de Andalucía como un hito sanitario; e insta al resto de comunidades a adoptar la misma medida.

La inclusión de esta vacuna en el calendario de vacunación es "una decisión histórica muy importante para la protección de los niños residentes en Andalucía frente al meningococo B, el principal causante de la enfermedad meningocócica en España", explica Balmis.

El meningococo es una bacteria causante de infecciones poco frecuentes pero muy graves, como la meningitis y la sepsis (infección de la sangre), que pueden dejar secuelas importantes e incluso causar la muerte en uno de cada 10 casos.

Aunque esta bacteria puede infectar a personas de cualquier edad, los casos son más frecuentes en niños pequeños y en adolescentes y que la mejor prevención es la vacunación.

La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, que puede causar graves daños cerebrales y es mortal en el 10% de los casos. Hay diferentes bacterias causantes de la meningitis.

Neisseria meningitidis es una de ellas y se han identificado 12 serotipos, cinco de los cuales pueden causar epidemias (A, B, C, W135 y X). En los países occidentales la mayoría de los casos de la enfermedad invasora están producidos por los serotipos B y C. Los calendarios oficiales de vacunación infantil incluyen desde hace años la protección frente al serotipo C, lo que ha reducido las infecciones por este germen de manera considerable.

El calendario andaluz incluye, de manera sistemática, la vacuna frente a los serotipos ACWY a los 12 meses y a los 14 años, si bien la primera dosis frente a la meningitis C se administra a los dos meses. A partir del próximo años se suma la vacuna frente al meningococo B. De este modo la protección frente a los serotipos más severos y frecuentes queda completada.

La vacuna se liberalizó en 2015 y sufrió desabastecimientos

La vacuna frente a la meningitis B se liberalizó en el mercado farmacéutico en octubre 2015. Hasta entonce su uso permaneció restringido a nivel hospitalario en España.

Tras la liberalización de esta vacuna se produjo una fuerte demanda por parte de las familias españolas interesadas en proteger a sus hijos frente a esta infección, que condujo al desabastecimiento mundial, crisis que se normalizó un año después, una vez que los laboratorios implicados en producir esta vacuna (Novartis y GSK) lograron ajustar la oferta y la demanda.