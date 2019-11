La Audiencia Nacional anunció ayer su respaldo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos en 2017, que, entre otras medidas, considera que los trabajadores interinos de larga duración se sometan a una fase de oposición para convertirse en funcionarios de carrera.

La Sala de lo contencioso administrativo rechaza un recurso de la asociación de interinos y laborales ANIL contra el acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito en 2017 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos.

ANIL alegaba en su recurso que Hacienda carecía de legitimación para cerrar el acuerdo en nombre del Gobierno y sostenía que discriminaba al personal interino que ha prestado durante mucho tiempo servicios para la Administración al imponerle superar una oposición para convertirse en funcionarios de carrera.

ANIL solicitó por ello un concurso específico de méritos para los interinos de larga duración y, además, que las plazas del personal indefinido no fijo no se incluyeran en las ofertas públicas de empleo. No obstante, la Sala de lo contencioso ha concluido que el acuerdo no tiene carácter normativo ni afecta a la materia presupuestaria y no requiere publicación ni informe de la Intervención General del Estado.

El tribunal sólo garantiza la permanencia condicionada del puesto

Considera además el tribunal que al personal interino se le reconoce "únicamente" el derecho a permanecer en su puesto de trabajo mientras no lo cubra alguno de los sistemas de provisión de empleo, pero no se le garantiza un tiempo determinado de permanencia.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), uno de los firmantes del acuerdo, valoró la sentencia de la Audiencia Nacional, pues entiende que la solución para acabar con la alta tasa de temporalidad pasa por el desarrollo "urgente" de los acuerdos alcanzados en 2017 y 2018.

CCOO y UGT valoraron también la sentencia y reclamaron más agilidad en los procesos de oposiciones para luchar contra la precariedad. CCOO pidió que se dejen de poner trabas "a la oportunidad que ofrece el acuerdo al conjunto del personal temporal", mientras que UGT urgió a las administraciones a que "agilicen las convocatorias" y dar estabilidad a los trabajadores.