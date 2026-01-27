Andalucía suspende este miércoles la jornada lectiva en los centros educativos de varias zonas de Almería, Málaga y Cádiz

Andalucía ha decretado la suspensión de las actividades educativas de 77 municipios de Andalucía durante la jornada de este miércoles. Las principales zonas afectadas son: las comarcas del Valle de Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería; y las comarcas de Ronda, en Málaga; y en Grazalema, en Cádiz. En el resto de centros educativos y universitarios de Andalucía, ha indicado que se mantendrán las clases, pero sin recreos ni actividades deportivas o al aire libre.

Ha sido el propio consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y presidente de Emergencias Andalucía, Antonio Sanz, el que ha anunciado a través de sus redes sociales la suspensión de la actividad lectiva presencial en los centros educativos de las comarcas del Valle de Almanzora y Los Vélez, en aviso rojo por fuertes vientos con rachas de hasta 90 km/h; en Grazalema, en aviso naranja por fuertes vientos y por lluvias abundantes y y en Ronda, en la misma situación que el municipio gaditano.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado de la celebración de una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante Fenómenos Meteorológicos Adversos, convocada tras la elevación del plan a situación operativa nivel 1. Según ha explicado, esta activación ha sido necesaria para analizar la evolución de la situación y adoptar decisiones ante unas previsiones meteorológicas que mantienen un riesgo elevado durante toda la noche y hasta el mediodía del día siguiente.

Sanz ha detallado que el riesgo afecta principalmente a lluvias intensas, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, con un aviso naranja por viento en el conjunto de Andalucía. En las provincias de Granada, Málaga y Cádiz confluyen los tres fenómenos adversos, mientras que en la provincia de Almería, especialmente en el Valle del Almanzora y Los Vélez, se ha activado el aviso rojo por viento, lo que supone un nivel de riesgo máximo.

Ante esta situación, el consejero ha señalado que el Comité Asesor ha acordado la activación de una campaña urgente de información a la ciudadanía, solicitando máxima precaución. Ha pedido evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas y ha insistido en la prohibición de cruzar ríos, arroyos o cauces, recordando que el aumento del nivel del agua puede no ser perceptible y conlleva un riesgo vital.

Asimismo, Antonio Sanz ha anunciado el cierre de parques y jardines en toda Andalucía, la suspensión de actividades al aire libre, incluidas las deportivas, y la recomendación de evitar zonas de riesgo como cornisas o estructuras metálicas. Ha subrayado que la autoprotección, la prudencia y la responsabilidad ciudadana son claves en este episodio, recordando que ante cualquier incidencia debe contactarse con el 112 Andalucía a través de los canales oficiales.

El consejero ha informado también de una elevación significativa de los cauces fluviales, destacando la situación del río Guadarranque, donde se procederá al desalojo preventivo de las viviendas más cercanas a la ribera, manteniéndose una vigilancia permanente durante toda la noche y sin descartar nuevas evacuaciones si fuera necesario.

Finalmente, el consejero ha señalado que el episodio más intenso se mantendrá al menos hasta el mediodía siguiente, con una posible mejora progresiva por la tarde, aunque ha advertido de la llegada de una nueva borrasca en los próximos días. Ha recordado que ya se han superado las 800 incidencias relacionadas con este temporal y ha anunciado que el Comité Asesor volverá a reunirse a las nueve de la mañana, manteniéndose activos durante toda la noche los dispositivos de seguimiento y emergencia en toda Andalucía, con especial atención a las zonas en aviso rojo.