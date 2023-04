Reinhard Genzel, premio Nobel de Física, en Granada: "Nuestros GPS no podrían funcionar sin la teoría de la relatividad"

El astrofísico alemán Reinhard Genzel (Bad Homburg, 1952), premio Nobel de Física 2020 por el descubrimiento del agujero negro masivo que está en el centro de la Vía Láctea, se encuentra en Granada. El investigador y su equipo en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre son referencia mundial en esta materia. Gracias al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Genzel ofreció ayer lunes por la tarde en el Parque de las Ciencias la conferencia Galaxias y agujeros negros. Un viaje de 40 años. Antes, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada (UGR), junto al investigador Rainer Schödel, atiende a Granada Hoy para hablar de ciencia. Lo hace en el descanso de la sesión de trabajo matinal del congreso Galactic Center Workshop, que se prolongará hasta el próximo día 28, reúne a astrofísicos del máximo nivel en una cita que es cuatrienal y que en esta ocasión acoge la capital granadina. La última vez que se produjo este encuentro fue en 2019 en Yokohama (Japón). Granada, clave en la investigación a nivel europeo en Astrofísica gracias a la labor del IAA, centro de excelencia Severo Ochoa, toma estos días el relevo de la ciudad nipona.

-¿Cómo ha vivido el salto que ha dado la Astrofísica , en relación al estudio de los agujeros negros, desde ser una ciencia teórica a lo experimental?

-Hace 107 años que Albert Einstein presentó su teoría, la Teoría de la Relatividad, y durante la mitad de esos más de cien años no hubo ninguna evidencia experimental. En la década de los 60 del siglo XX se encuentran las primeras evidencias de lo que podían ser los agujeros negros. Se describieron candidatos a agujeros negros estelares en la Vía Láctea, por su emisión en el rango de rayos X, y candidatos a agujeros negros supermasivos, los cuásares. Los cuásares son fuentes que se parecen a estrellas pero a distancias extremadamente altas y que pueden llegar a emitir una energía equivalente a cientos de veces la de toda la Vía Láctea. La única explicación viable para explicar fuentes tan intensas, pero tan compactas es que la luz es emitida por gas en un flujo de crecimiento antes de desaparecer en un agujero negro. Ha llevado seis décadas pasar de ese estado, de tener candidatos a agujeros negros, a comprobar que lo son de verdad.

-¿Cómo pueden influir los nuevos instrumentos de observación en estas investigaciones? En un plazo breve estará en marcha el Telescopio Extremadamente Largo (ELT, por sus siglas en inglés) del Observatorio Europeo Austral... ¿Qué vamos a poder ver?

-Lo más remarcable es que se va a poder corroborar la teoría de Einstein. Según esta teoría, los agujeros negros, tan misteriosos, son muy sencillos. Piense en la Tierra y en intentar describir el campo gravitatorio de la Tierra, con todas esas montañas y valles... Eso es súpercomplicado. En un agujero negro solo tienes la masa, la rotación y la carga eléctrica. Eso se llama teorema de no pelo (no hair, en inglés). Esa es la última meta. Los agujeros negros son masa, rotación y carga, nada más.

-¿Por qué es tan difícil llegar a validar ese teorema?

-Hay que ser preciso como científico. Lo que hemos observado es un agujero negro en el centro de la galaxia, lo hemos observado más allá de cualquier duda razonable, aunque no podemos decir que no haya alternativa a su descripción física. En Física, cuando investigas y requieres de la máxima precisión, en algún momento, afortunadamente o por desgracia, te das cuenta de que tu teoría ya no va tan bien con lo que mides... Ahora estamos en ese lugar.

-Por las entrevistas que le he leído, creo que es un apasionado del método científico, de explicar, divulgar, la importancia del método científico, más allá del objeto de estudio...

-Podría preguntarme ¿por qué los agujeros negros? ¿por qué no hacemos algo más útil para la humanidad? Yo estoy interesado en los agujeros negros, y mucha gente también. Es por curiosidad. Los seres humanos somos seres curiosos, si no entendemos algo queremos saber qué es. De repente lo entendemos... ¡y entonces construimos un coche! Muchos de los descubrimientos relevantes en ciencia y tecnología se hicieron porque la gente es curiosa. Nuestros GPS no pueden funcionar sin la teoría de la relatividad general.

-Recibió el Nobel en 2020. Ese mismo año se mostró una imagen de un agujero negro. En 2022 se mostró otra del agujero negro de nuestra galaxia, Sagitario A*. ¿Cree que esos avances también deberían ser merecedores de un reconocimiento como el de la Academia sueca?

-En su momento, sí, pero ahora tendrían que ir algo más allá.