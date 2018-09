Podemos llamará a declarar a las trabajadoras del prostíbulo en la comisión de la Faffe

Aunque la comisión de investigación sobre la Faffe no tiene todavía plan de trabajo ni calendario, Podemos ya sabe que pedirá la comparecencia de las trabajadoras del Don Ángelo, el prostíbulo donde el ex director gerente de la extinta fundación, Fernando Villén, gastó casi 15.000 euros la noche del 22 de marzo de 2010 con una tarjeta de crédito asignada a su puesto y con fondos públicos. Según el diputado morado Jesús Romero, su declaración permitirá saber si era habitual la presencia de este ex alto cargo socialista o si se trató de un caso puntual.

El pasado miércoles, la portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, ya adelantó que su partido pedirá la declaración del dueño del club de alterne, algo que también solicitará Podemos. Ambas formaciones son las únicas que han revelado algunos de los nombres que integrarán su lista de comparecientes.

Romero también se ha referido a los consejeros que han tenido las competencias en Empleo y en Formación Profesional, pero también a los presidentes de la Junta durante el periodo investigado, es decir, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. El diputado de Podemos ha aludido después a "altos cargos del PSOE enchufados en la Faffe" o con "familiares enchufados". Concretamente ha nombrado al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, al parlamentario Luis Pizarro y al ex vicepresidente Gaspar Zarrías.

Críticas a Marisa Bustinduy

Todavía faltan semanas para que la presidencia de la comisión aborde la lista de comparecientes. En la segunda reunión de la comisión sólo se ha establecido, además de algunas normas técnicas, las fechas para presentar el plan de trabajo del órgano parlamentario. Los cinco grupos parlamentarios tienen hasta el 5 de octubre para presentar sus propuestas de calendario. Después, Marisa Bustinduy, que dirige los trabajos de la comisión, realizará un documento de síntesis que se aprobará, previsiblemente el 9 de octubre.

Algunos de los grupos, como PP y Podemos, pretenden incluir en sus propuestas un esbozo de la lista de comparecientes. El PSOE, por su parte, ha negado esta posibilidad pese a las críticas del resto de grupos por la gestión que está haciendo Bustinduy de su puesto al frente de la comisión.

El PP, por ejemplo, pretendía acortar los plazos y que la fecha de presentación del plan de trabajo fuera el 2 de octubre, pero PSOE y Ciudadanos han hecho valer su mayoría para que sea el 5. "Qué menos que cuatro días", se ha defendido el diputado socialista José Latorre.