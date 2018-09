El PP quiere llevar a la comisión de la Faffe al dueño del Don Ángelo

En el PP tienen prisa por que la comisión de investigación sobre la Faffe coja velocidad de crucero. El viernes será la segunda reunión de este organismo parlamentario y los populares aspiran a que queden ya fijados el calendario de trabajo y las peticiones de documentación de los grupos. Incluso, siendo muy optimistas, hablan ya de proponer comparecientes y el dueño del club Don Ángelo, está en la lista que este miércoles ha desgranado Carmen Crespo.

La portavoz parlamentaria del PP quiere oir al dueño del prostíbulo donde se gastaron casi 15.000 euros de dinero público con una tarjeta de la Faffe. El responsable de ese pago fue, según él mismo reconoció, Fernando Villén, ex director gerente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. La polémica por este gasto es justo la razón por la cual el PP propuso la investigación parlamentaria.

Este ex alto cargo del PSOE, que tendrá que declarar por el caso ante el juzgado de María Núñez Bolaños, también está en la nómina de comparecientes que maneja el PP. No es el único socialista, pues su jefe, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández también está propuesto para declarar. Ambos declararon en la anterior comisión de investigación que se llevó a cabo en la Cámara andaluza.

El actual consejero de Empleo, Javier Carnero, figura en la lista del PP. Fue él quien confirmó en comisión parlamentaria el gasto de casi 15.000 euros con una de las tarjetas asignadas a la dirección gerente de la Faffe y reveló que hay 23.000 euros más pagados con otra tarjeta de crédito y que no queda claro si fueron empleados de forma irregular.

Junto con Carnero, el PP quiere llamar también a los empresarios que denunciaron las irregularidades en la Faffe y los trabajadores de la extinta fundación, muchos de ellos integrados ahora en la plantillas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Además, los populares quieren que se les comunique el estado de las cajas de caudales de la Faffe y de las delegaciones de Empleo en las provincias, así como los servicios centrales. También quieren información sobre si hubo tarjetas de débito en la organización que dirigía Villén durante los años que estuvo en funcionamiento.

Las prisas con las que se lleven a cabo los trabajos en esta investigación parlamentaria dependen de la diligencia con la que los dirija la presidenta de la comisión, la diputada socialista Marisa Bustinduy. Ella es quien ha fijado la segunda reunión para este viernes después de una sesión constitutiva que acabó con bronca precisamente por su elección.

La disputa por la presidencia de la comisión

Carmen Crespo ha culpado esta mañana a Ciudadanos de la elección de la política malagueña como jefa del organismo parlamentario, pero la portavoz parlamentaria del PP ha obviado que los ocho diputados naranjas no son suficientes para que su candidato a presidir la comisión, Jaime Raynaud, consiguiera su objetivo.

Juan Marín cree que la culpa es de otro, de Podemos concretamente. En su comparecencia de esta mañana ha asegurado que fue la formación morada fue quien impidió que la oposición dirigiera la comisión. "A las 15:30 dijeron que iban a apoyar al candidato del PP y luego presentaron al suyo", ha asegurado el dirigente naranja.

Es cierto que, en dos ocasiones, la diputada Esperanza Gómez mostró la disposición del partido de Teresa Rodríguez a apoyar la presidencia del PP, ya que era el grupo proponente. La idea decayó la misma mañana del viernes, cuando la líder de la formación anunció que habría un aspirante de Podemos, que finalmente fue Carmen Lizárraga.