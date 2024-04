El ex viceconsejero Miguel Ángel Guzmán aplaza su fichaje por Asisa

El ex viceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán ha decidido aplazar su incorporación a Asisa ante las presiones políticas que se han suscitado tras anunciarse su fichaje por la aseguradora tres meses después de que dimitiese de su cargo en la cúpula de la Consejería que dirige Catalina García y después de conocerse que adjudicó 44 millones de euros a dedo a la que iba a ser su nueva empresa.

Guzmán va a esperar a que Función Pública, dependiente de la Consejería de Justicia, emita el informe interno que está elaborando estos días sobre la compatibilidad del paso del ex número 2 de Salud a la aseguradora Asisa y que la consejera Catalina García ha dicho que espera que esté lista "en breve", antes de que termine esta semana.

El que fuera número dos del departamento de Salud y Consumo de la Junta defiende que su paso a la empresa privada es compatible con el cargo de director médico de la aseguradora Asisa en Andaucía, ya que su puesto y formación de economista se lo permiten. "No quiero alimentar más el asunto, se está siendo muy injusto conmigo, es un despropósito", ha comentado este jueves el propio Guzmán en unas breves declaraciones telefónicas.

La duda en el caso de Guzmán, que tiene sólo cuatro meses de cesantía en virtud del tiempo que ha ocupado un alto cargo dentro de la Administración andaluza, está en si por ley tiene que esperar dos años para trabajar en la empresa privada tras su paso por la Junta y también en el cargo que iba a desarrollar en su nuevo empleo.

El ex viceconsejero considera que el puesto que iba a ocupar en Asisa no tiene nada que ver con la división de hospitales del grupo HLA, sino con la parte de gestión de la aseguradora, es decir, con la evaluación de riesgos del paciente y el precio que tiene que pagar por los servicios médicos. "Es un trabajo relacionado más con la gestión, acorde con su formación de economista", comentan fuentes de la Junta. "En ningún caso su puesto tiene que ver con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ni va a atender directamente a pacientes”.

No obstante, el Consejo de Gobierno ya había encargado un informe a Función Pública para que aclarara si el paso dado por el viceconsejero vulnera la ley andaluza de incompatibilidad. La Junta reprocha a Guzmán que no hubiera comunicado "por escrito" sus intenciones, aunque, según estas fuentes, la norma "sólo le obliga a informar de que deja de cobrar la cesantía, no de que va a firmar por una empresa privada".

Este jueves la oposición ha seguido presionando para que el Gobierno andaluz aclare si el paso de Guzmán a la empresa privada es un caso de "puerta giratoria". Sin embargo, desde la Junta se considera que el fichaje de Guzmán, que abandonó oficialmente la cúpula de SAS por una reorganización para impulsar una Consejería lastrada por las listas de espera, no supone el pago de ningún favor, porque Asisa contrata "desde hace años" con la Junta, incluyendo la etapa socialista.