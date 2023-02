El secretario de Facua pide cinco años y medio de cárcel para Francisco Serrano por el fraude de ayuda del Ministerio de Industria

La acusación popular que ejerce el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha solicitado una condena de cinco años y medio de prisión para el ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, en relación con la ayuda de 2,5 millones que recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

En concreto, la acusación de Facua pide cuatro años de cárcel por un delito de fraude en subvenciones, otros seis meses por delito contable y un año más si no paga una multa de 9,6 millones de euros, según ha anunciado el secretario general de la asociación de consumidores en su cuenta de twitter. Esta acusación también pide que los acusados inmdenicen conjunta y solidariamente a la Agencia Tributaria o al Ministerio de Industria en 2.489.000 euros.

Como acusación popular contra el exlíder andaluz de Vox y sus exsocios, hoy presentamos el escrito de conclusiones. Para @FSerranoCastro pedimos hasta 5 años y medio de cárcel. 4 por fraude en subvenciones, 6 meses por delito contable y 1 año más si no paga una multa de 9,6M. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) February 6, 2023

En el escrito de acusación presentado este lunes en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el secretario general de Facua señala que Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros se concertaron en el año 2016 con el "propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus, cuyo importe (2.489.000 euros) se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla". De esta forma, constituyeron el 30 de marzo de 2016 la entidad Biowood Niebla, siendo su objeto social la explotación de la madera.

Más información El juez procesa al ex líder de Vox Francisco Serrano y a sus dos ex socios por un fraude de 2,5 millones

La acusación popular, que ejerce el letrado Francisco Tejado Vaca, señala que el préstamo se concedió ante la "falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de Biowood Niebla ante el Minsiterio de Industria y todo ello por las maniobras falsarias y de engaño" que presuntamente llevaron a cabo "con el objeto de aparentar una solvencia financiera que no tenían y lograr la concesión del préstamo de forma indebida".

Dice la acusación que los acusados "conocían la importancia que tenía el ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia porque así fueron informados" por la entidad bancaria que les asesoraba en el proceso, y por ello "constituyen la empresa no ajustándose a la realidad". En este sentido, explica que la apñortación a los fondos propios de Biowood Niebla que realizan Serrano Abogados y Enrique Pelegrín, además de 7.000 euros, son un "secadero rotativo (que valoran en 742.800 euros) y tres granuladoras (495.200 euros)" que afirman "les pertenecen por justo y legítimo título, que nada se adeuda por su adquisición" y el notario dejó unida la factura de compra "cuando en realidad fueron facturas proforma o presupuestos".

Sin la maquinaria "nunca se habría obtenido el préstamo"

"Esta maquinaria nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad", asevera la acusación, que añade que con "la inclusión de las facturas en la escritura pública se pretendió dar imagen de solvencia y poseer unos fondos propios no reales que faciliten acceder a la subvención Reindus" y concluye que de no haberse includo esas facturas "nunca se hubiese obtenido el préstamo".

La acusación recuerda que el informe elaborado por el Ayuntamiento onubense de Niebla determina que en la actualidad "sólo se ha ejecutado la Nave Principal, en un importe de 512.229,51 euros y el Edificio de oficinas por un importe de 142.621,52 euros", y de hecho la fábrica está sin acabar, de acuerdo con las fotografías del informe.

Una vez que se recibió el crédito, el 29 de diciembre de 2016, en los siguientes días "comienzan las disposiciones para fines no comprendidos" en la ayuda. Así, se destinan parte a un préstamo de 200.000 euros a un cliente del despacho de Serrano "que estaba necesitado de financiación", préstamo que ha sido devuelto. Otros 1,3 millones fueron a parar a un fondo de inversión y se hicieron otros préstamos al periódico XYZ de Serrano, entre otras disposiciones.

En octubre de 2017, Serrano vendió su participación en Serraba a Enrique Pelegrín, un acuerdo que "supone a su vez una serie de reconocimientos de deudas por Serraba a Francisco Serrano que son pagadas con cargo al Reindus, pagos de pólizas de crédito, y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo".

Por último, la acusación de Rubén Sánchez indica que por parte del Ministerio de Industria y por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se ha "intentado conseguir la recuperación de los fondos prestados, inclusive incoando esta última expedientes de derivación de responsablidad a los acusados, y no lo han conseguido".

La petición de condena de Facua se produce después de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, dictara recientemente un auto en el que procesó a Francisco Serrano y a sus ex socios Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros por delitos de fraude de subvenciones y estafa, relacionados con la ayuda de 2,5 millones que recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

En el auto, el magistrado señaló que Francisco Serrano y sus socios "se concertaron en el año 2016 con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus, cuya importe (2.489.000 euros) se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla".