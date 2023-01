El juez procesa al ex líder de Vox Francisco Serrano y a sus dos ex socios por un fraude de 2,5 millones

El ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, procesado por delitos de fraude de subvenciones y estafa. Más de dos años después de que se iniciara la investigación, tras la denuncia del secretario general de Facua Rubén Sánchez ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha dictado un auto en el que ha procesado a Francisco Serrano y a sus ex socios Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros por delitos de fraude de subvenciones y estafa, relacionados con la ayuda de 2,5 millones que recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado comienza diciendo que Francisco Serrano y sus socios "se concertaron en el año 2016 con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus, cuya importe (2.489.000 euros) se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla".

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas recuerda en este sentido que el informe elaborado por el Ayuntamiento onubense de Niebla determina que en la actualidad "sólo se ha ejecutado la Nave Principal, en un importe de 512.229 ́51 eurosy el Edificio de oficinas por un importe de 142.621 ́52 euros",y de hecho la fábrica está sin acabar, de acuerdo con las fotografías del informe.

En la resolución que pone fin a la instrucción y acuerda continuar la tramitación de la causa como un procedimiento abreviado contra los tres investigados, el instructor detalla todas las operaciones que llevaron a cabo para lograr la subvención y explica que a principios del año 2016, Serrano, como administrador único de Serrano Abogados de Familia; Francisco Javier López, consultor dedicado a la gestión económica del despacho de abogados, y Enrique Pelegrín, ingeniero técnico industrial, decidieron concurrir al concurso para la concesión de préstamos del Ministerio de Industria, solicitando soporte financiero para la implantación de una fábrica de pellets en Niebla.

Los tres investigados se encargarían de la inversión y soporte jurídico, de la gestión financiera y del soporte técnico, respectivamente. Para ello, el 30 de marzo de 2016 constituyeron Biowood Niebla en la "notaría elegida" por Serrano. Los investigados, continúa el juez, "conocen de la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia porque así son informados por Ecobanca, asesor en el proceso". Y, de esta forma, "constituyen la empresa no ajustándose a la realidad".

La aportación a los fondos propios de la sociedad que realizan además de 7.000 euros, son un secadero rotativo (que valoran en 742.800 euros) y tres granuladoras (que valoran en 495.200 euros), "elementos que afirman en la escritura pública que le pertenecen por justo y legitimo titulo que nada se adeuda por su adquisición", pero esta maquinaría "nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad", insiste el magistrado.

Las facturas proforma incorporadas en la escritura son presupuestos de la empresa Woodsims, "pero la venta no se llegó a efectuar nunca", y la inclusión de las facturas en la escritura pública fue iniciativa de Biowood Niebla, "no de la notaría, porque en las Sociedades Limitadas no es requisito legal incorporar informe de valoración de las aportaciones de bienes muebles de los socios".

El préstamo se solicitó al Ministerio de Industria el 31 de mayor de 2016, "firmando todos los documentos" Francisco Serrano en representación de la sociedad, "enviados al Ministerio de Industria con su firma digital, de la que no dispone el otro administrador". La inserción de la firma digital, mediante el uso de su clave, se realiza por Ecobanca o por Biowood Niebla, según los casos, pero siempre la documentación presentada tiene el visto bueno de Biowood. "En la memoria se indica que tres granuladoras y ciclo rotativo de secado no es necesario comprarlo porque ya lo posee, lo que no se ajusta a la realidad".

Y se indica que el suelo donde se construirá la fabrica ha sido cedido por el Ayuntamiento de Niebla bajo una concesión administrativa de suelo de 30 años, "lo que no tampoco se ajusta a la realidad".

La situación financiera y patrimonial "no se ajusta a la realidad"