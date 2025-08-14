Algeciras se vuelca con el cupón de la ONCE dedicado a la Virgen de La Palma

La ciudad de Algeciras se vuelca este jueves con el cupón de la ONCE dedicado a su patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen de La Palma. Los puestos de cuponeros de la fundación a lo largo de sus puntos en la urbe venden los últimos números del sorteo, que sacó una tirada de cinco millones de boletos con la imagen de la patrona de los algecireños. El número agraciado en la noche de este jueves 14 de agosto repartirá hasta medio millón de euros.

Aunque el cupón lleva una semana en circulación por todos los rincones de España en su particular "romería por todo el país", como lo catalogaron en la presentación del diseño, los vecinos de Algeciras siguen comprando números al límite. La gran expectación que genera la lotería se conjuga esta vez con el orgullo de toda una ciudad, que se agolpa ante los cuponeros en busca de su patrona, llegando a comprar de más, para jugar y para mantener un bonito recuerdo.

El cupón fue presentado la semana pasada en la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma por parte de la ONCE, con al presencia del alcalde, José Ignacio Landaluce -que fue el primero en agenciarse un billete-, el hermano mayor de la cofradía, Ismael Villa, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nicolás Fernández, y el vicario para el Campo de Gibraltar, Juan José Marina.

Una vista al expositor del cuponero de la ONCE. / Claudio Palma

El sorteo de este jueves es doblemente especial, pues, coincide además con los últimos días de las fiestas patronales de Algeciras y la solemne procesión que dedicarán a la Virgen de La Palma a partir de las 20:00. El recorrido de la misma será: plaza Alta, Alfonso XI, Blas Infante, Regino Martínez (Ancha), Muñoz Cobos, Colón, General Castaños, Radio Algeciras, plaza Alta y entrada al templo, alrededor de las 00:00. "Que la patrona esté presente en toda España ese 14 de agosto, que es precisamente el día que procesiona, es un doble regalo", comentó el hermano mayor la cofradía, Ismael Villa.

Quién sabe si el viernes 15 de agosto, día festivo en honor a la Virgen de La Palma, algún vecino se levanta siendo el afortunado del sorteo. Si es así, no puede dejar de agradecérselo yendo a ver a la patrona, que ese mismo día a las 12:00 recibirá la renovación del voto por parte del del alcalde de la ciudad, José Igancio Landaluce.