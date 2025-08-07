La ONCE difunde a toda España la devoción de Algeciras a la Virgen de la Palma con su cupón del 14 de agosto

La Virgen de la Palma, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de Algeciras, irá en el bolsillo de toda España con una tirada de cinco millones de cupones de la ONCE para el sorteo del próximo jueves, 14 de agosto. El cupón, que se ha presentado este jueves en la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, ya se puede comprar en todos los puntos de venta.

"Es como llevar a la Virgen en romería por todo el país", ha explicado Gema Valderrama, la directora de la ONCE en la ciudad encargada de dar a conocer el diseño del cupón que hace honor a Algeciras. También estuvo acompañada del primer edil, José Ignacio Landaluce, el hermano mayor de la cofradía, Ismael Villa, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nicolás Fernández, y el vicario para el Campo de Gibraltar, Juan José Marina.

La patrona de Algeciras repartirá hasta 500.000 euros para todos aquellos que se hagan con su número, en el que sale junto al niño Jesús y el escudo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Palma Algeciras. El día del sorteo será la misma jornada en la que la imagen saldrá en solemne procesión desde la Plaza Alta, siguiendo el recorrido hacia Alfonso XI; Blas Infante; calle Ancha, Muñoz Cobos, Colón, General Castaños, Radio Algeciras y de vuelta a su templo.

El acto de presentación del cupón de la Virgen de la Palma. / Claudio Palma

Valderrama, después de entregar un par de reproducciones a mayor tamaño del cupón al Ayuntamiento y la Hermandad, ha declarado que se siente "orgullosa de llevar de nuevo a Algeciras a todos los rincones de nuestro país a través de su patrona, que tantos sentimientos genera entre todos los algecireños y algecireñas". La directora también ha recomendado comprar uno para participar en el sorteo y otro de recuerdo.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, que poco después del acto ha sido el primer comprador del cupón a las puertas de la Iglesia, ha señalado que esta iniciativa permitirá que “Algeciras y su patrona estén presentes en miles de hogares y ciudades de todo el país”, a la vez que ha subrayado “el importante compromiso social de la ONCE, que va más allá del sorteo, impulsando acciones que ponen en valor nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural”. El Ayuntamiento además considera que con el acto, de carácter institucional, se refuerza la estrecha colaboración entre el Consistorio, la ONCE y la Hermandad de la Virgen de la Palma, resaltando "el compromiso compartido de mantener vivas nuestras raíces y valores".

El cupón al detalle, con la patrona al fondo. / Claudio Palma

El hermano mayor de la Cofradía, Ismael Villa, ha expresado que "es un orgullo llevar a cabo todo este trabajo, que es colaboración con la ONCE". Villa también ha recordado el papel de la dirección de Gema Valderrama y su buen hacer en toda la comarca del Campo de Gibraltar. "Que la patrona esté presente en toda España ese 14 de agosto, que es precisamente el día que procesiona, es un doble regalo". Por su parte, el reciente nuevo presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nicolás Fernández, ha compartido que "todo lo que ponga a la Virgen de la Palma y Algeciras en realce es positivo; tanto para la ciudad como para la Hermandad y el Consejo".

Para concluir, el vicario para el Campo de Gibraltar, Juan José Marina, ha agradecido a la Once toda la labor de trabajo y reconocimiento. "Es una forma de difundir la devoción de nuestra patrona, de la Virgen de La Palma". "Imagino que a quien le toque el premio le tendrá mucho cariño al billete y su imagen".