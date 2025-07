"La Palma y El Carmen contarán con nuestro apoyo para ser coronadas"

Algeciras/Hermano del Medinaceli (desde 1990) y de la Borriquita (desde 1989), profesor de inglés, con pasado arbitral y experiencia en la gestión y coordinación de las hermandades, así es Nicolás Fernández Arjona (Algeciras, 1984), el nuevo presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras que ha resultado electo por el Cabildo de Elecciones del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de su ciudad natal. Fernández Arjona y su equipo recogen el testigo de Manuel Delgado Cerro, su antecesor en el cargo y con quien llegó a ser vicepresidente y vocal.

Nos recibe en la capilla de San Isidro, "donde he crecido, me he casado y donde he bautizado a mi hija", nos cuenta con orgullo el nuevo presidente. Fernández Arjona transmite una gran alegría por su elección y muestra su agradecimiento al equipo que lo acompañará durante los próximos cuatro años de mandato. No se olvida de ellos y les atribuye gran parte del mérito por el trabajo realizado para lograr la elección.

La candidatura a la que representa y que ha resultado electa por las hermandades obtuvo siete votos de trece hermandades, frente a la otra candidatura que encabezaba Francisco Rodríguez, que solo consiguió tres votos. El resto de hermandades (3) votó en blanco.

Para afrontar esta nueva etapa, se ha rodeado de hermanos muy jóvenes, pero con amplia experiencia en los ámbitos a los que se incorporan: Francisco Miguel Gómez Padilla (vicepresidente), Francisco Javier Corella Vallejo (secretario), Víctor Javier Beltrán Blanquer (tesorero), Juan Antonio Rodríguez Pérez (vocal de Juventud y Glorias), Marías Cabas López (vocal de Caridad), Carmen María García Núñez (vocal de Formación) y Abel Torres Jurado (vocal). "Formamos un equipo de distintas hermandades, hombres y mujeres, en el que prima eso: que cada uno, en su faceta, sepa lo que hace", ha explicado Fernández Arjona.

Ahora afrontará la difícil tarea de compaginar la vida familiar y laboral con su nueva designación, ante la que se muestra muy positivo y seguro. “Se puede hacer. He estado siete años entre vocal y vicepresidente, encargándome de varias facetas dentro del consejo, y si sabes delegar, sabes que cada persona tiene una responsabilidad. Al final, todo sale adelante porque cada uno tiene su trabajo bien estructurado, bien repartido, y no es necesario que una sola persona lo abarque todo. Creo que ese es, muchas veces, el fallo: querer abarcar más de lo posible”, ha admitido.

El presidente también dedica palabras de elogio a su predecesor, Manuel Delgado Cerro, y a Francisco Rodríguez. “He sido miembro de ese equipo —el de Delgado Cerro— durante bastantes años, tanto como vocal como vicepresidente. Sé cuánto trabaja y lo que hay detrás de todo eso, así que le agradezco lo que ha hecho. Ha sido un trabajo importante. Hay muchas horas que se le quitan a la familia y al tiempo libre; y aunque es cierto que es un servicio a la Iglesia, que hacemos porque creemos en ello, no está de más agradecerlo y reconocerlo”, ha señalado. “Igual que he agradecido a Paco, que hasta ahora ha sido secretario del Consejo, por todo el trabajo realizado durante este tiempo”, ha añadido.

Fernández Arjona, delante de la Capilla de San Isidro. / Andrés Carrasco

Cooperación y juventud

Las hermandades y miembros de las cofradías no deben esperar cambios radicales o una discontinuidad en la línea de lo que se ha venido trabajando hasta ahora. "No es cuestión de que esto cambie radicalmente, aquí lo que se hace bien, se hace bien y hay que continuarlo. Hay un proyecto de Carrera Oficial que hay que seguir, para el que nos sentaremos con el Ayuntamiento, veremos en qué fase está, y qué mejoras podemos proponer", ha especificado.

“Nos hemos sentado con las 13 hermandades, es decir, nos reunimos con todas ellas antes del pleno del pasado 30 de junio, porque creo —y creemos— que el éxito se construye con el trabajo de todos. Aunque yo tenga unas ideas, considero que debemos trabajar conjuntamente: las 13 hermandades y el Consejo, es decir, los 14 órganos como un solo equipo. Así presentamos nuestro proyecto y mantuvimos encuentros con cada hermandad para que pudieran trasladarnos sus inquietudes, sus necesidades y aquello que consideraban que podía cambiarse o mejorarse”, ha explicado.

“Una de las bases de nuestro proyecto es la juventud, porque creemos que no solo es el presente de las hermandades, sino también quien debe continuar el legado de lo que se está construyendo. Es un pilar fundamental para nosotros, y las cofradías que nos conocen lo saben”, ha proseguido.

Incorporaciones, coronaciones y procesiones

Fernández Arjona deja la puerta abierta a cuestiones tan candentes como la incorporación de nuevas hermandades, aunque señala que “tenemos que esperar los pasos oportunos”, en referencia a la toma de posesión y al traspaso de poder con el anterior Consejo. “Será entonces cuando nos pongamos a trabajar y veamos realmente qué es lo que hace falta, qué hay que hacer y cuáles son las prioridades más urgentes”, ha afirmado.

Al igual que con las coronaciones, el presidente se ha mostrado cauto, pero diligente, "sé qué hay dos hermandades interesadas, la de Nuestra Señora de la Palma y la de Nuestra Señora del Carmen, pero claro, todo eso hay que hablarlo, verlo con el obispado, ver todos los pasos que hay que dar, porque una coronación no es fácil", ha aclarado. "Las hermandades saben que el apoyo nuestro lo van a tener para hacer los trámites, los pasos que necesiten para llegar a lo que desean", ha detallado.

Respecto a las procesiones magnas o extraordinarias el presidente ha sido más concreto, al indicar que estas "no se hacen porque sí, o porque a mí me apetezca hacer una magna el año que viene, sino que tiene que haber una base cristiana, una base religiosa, una base de trabajo y de espiritualidad para que se pueda llevar a cabo".