Un incendio en un transformador deja sin luz una zona de La Piñera en Algeciras

Un incendio declarado en la tarde de este domingo en un transformador eléctrico situado en la calle Cabo Eume, en la barriada de La Piñera (Algeciras), ha provocado un corte de suministro que afecta a varios vecinos de la zona, según la información publicada en la propia web de Endesa, donde figura la incidencia como avería en curso.

El fuego, localizado en el interior del centro de transformación, generó una densa columna de humo que alertó a los residentes. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz desplazados al lugar lograron controlar el incendio y evitar su propagación a las viviendas colindantes.

La Policía Local y la Policía Nacional acordonaron la calle para garantizar la seguridad mientras los técnicos evaluaban los daños en la instalación. No hay constancia de que se hayan registrado heridos.

Endesa indica en su web de que trabaja para restablecer el suministro en torno a las 19:00. Los vecinos de La Piñera permanecen pendientes de la evolución de la avería, que mantiene sin luz a parte del barrio desde primera hora de la tarde.